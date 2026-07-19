Kindle漫画セール情報「推し漫」 第211回
過去イチ奇想天外な藤田和日郎最新作『シルバーマウンテン』が50%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
2026年07月19日 16時00分更新
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藤田和日郎センセイの最新作『シルバーマウンテン』が、最新第4巻まで50%ポイント還元です！
「時間は奪われても、積み上げたものは消えない」をテーマに、人生で積んだ全部が、強さに繋がってるという姿を描くファンタジー。見た目は子供な爺さんズと、かっこいいお姉さんとの突破行で突き進む、奇想天外の冒険譚。老いることを恐れず、楽しんで毎日をコツコツ積み上げている全ての人に。
最新第4巻では一行を海上の驚異が襲う船首像編が開幕!! （前回、本作をおすすめした際には、『ネバーエンディング・ストーリー』みたいなんて書いたけど、全然そんな生易しいもんじゃありませんでした。謹んで訂正いたします。）
セール期間は7月20日（月）まで。ちなみに、今回のセールから、「Amazonマンガ週末セール」が「毎週末セール」に名称変更。今後は毎週末、漫画のセールがある!?
武道×若返り×子供×時空転移×美女×精霊×竜×バケモノ…たぶん、掛け算するものが今後も増えてくと思われる奇想天外すぎる物語
シルバーマウンテン
藤田和日郎 (著)
全4巻（続巻）
2,398円 ＋ポイント還元 1,200 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
拝郷銀兵衛、85歳は武術を極めた整体師。ある日いきなり電車で天狗にさらわれる。天狗は銀兵衛が己の強さに慢心しているとして、その身柄を天狗の棲む異界「仙境」に連れ去り、その運搬費として75年分の年齢を奪う。10歳になってしまった銀兵衛だが、その小さな身体でも拳はまだ覚えていた。85年かけて磨いた武術が、「螺界」で降り掛かる災難をすべて粉砕する。たまたま同じ電車に乗り合わせ、やはり子供の姿に変えられた銀兵衛のライバル兵頭、仙境の住人たちに恐れられる氷瀑竜、その竜に襲われていたところを行きがかりで助けた魔道使いの少女サイッダ。なし崩し的に組まれたパーティーで天狗の住処を渡り、仙境の中心・シルバーマウンテン登頂を目指す、2人の子供と魔道少女の冒険譚。
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