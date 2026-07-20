Kindle漫画セール情報「推し漫」 第213回
『ミハルの戦場』本当に起こりそうで怖い、3次大戦後の日本を舞台にした架空戦記が50%還元【Kindle漫画セール情報】
2026年07月20日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
第三次世界大戦でまたも敗戦国となった日本を舞台にした戦記もの『ミハルの戦場』が全巻50%ポイント還元です！
本作は三次大戦が2027年（つまり来年）勃発という、かなり大胆な設定で、出てくる銃火器や兵装も近代兵器ばかり。そのうえ、戦闘描写がやたらと生々しく、2026年現在の世界情勢などを鑑みると本当に起こりそうで怖い！まで感じられるリアリティがあり、なかなかの緊迫感です。
ストーリーの主軸は養父の仇と断じるF教国の将校を追う復讐劇ですが、その間に様々なミッションをこなし、戦場での兵士としての生き方を学んでいきます。ミハルはすご腕のスナイパーなんですが、単純な天才シューター物語でないところが本作の肝で、常に復讐を頭に描き、自分の腕を過信して生意気で協調性のないミハルが、軍に所属し、仲間や連携を意識し、なんのために戦っているのかを理解していく過程を描くことで、戦場に立つ危うさと生存のリアリティを際立てています。近未来架空戦記はほかにもいろいろありますが、かなりおっかない部類の戦争漫画です。
描かれる戦場描写の苛烈さが異常
ミハルの戦場
藤本ケンシ (著) 、濱田轟天(原作)
全4巻（続巻）
3,124円 ＋ポイント還元 1,564 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第212回
エンタメ横山光輝Kindle版『バビル2世』『鉄人28号』などSF作品が実質75%オフ！『三国志』『水滸伝』など歴史ものも50%還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第211回
エンタメ過去イチ奇想天外な藤田和日郎最新作『シルバーマウンテン』が50%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
-
第210回
エンタメ戦争に奪われても、暮らすことまではやめなかった。『この世界の片隅に』全3巻で実質990円【Kindle漫画セール情報】
-
第209回
エンタメこの街には俺のような男が必要なのさ『シティーハンター』全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第208回
エンタメ褌だけはいつもきれいにしておけ。『花の慶次 ー雲のかなたにー』が全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第207回
エンタメ最強超能力中学生の青春物語『モブサイコ100』全巻100円均一！【Kindle漫画セール情報】
-
第206回
エンタメ『チェンソーマン』ド底辺の血みどろダークヒーローアクションが完結巻まで含め全巻50%オフ！【Kindle漫画セール情報】
-
第205回
エンタメ『ダンダダン』オカルト仕掛けのボーイ・ミーツ・ガールバトルアクション漫画が最新刊まで50%オフ【Kindle漫画セール情報】
-
第204回
エンタメ顔芸とバトルで魅せるのヤンキー漫画『ろくでなしBLUES』が全巻50%オフ【Kindle漫画セール情報】
-
第203回
エンタメジャンプの名作たちが半額！『NARUTO―ナルト―』が全巻50%オフ【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ