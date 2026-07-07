純正プラスアルファの機能が欲しい人はこれ！ GameSir製XBOX・PC用ゲームコントローラー、プライムデー先行セールで15％オフ

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GameSirのXBOX・PC用ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのXBOX・PC用ゲームコントローラー「GameSir G7 SE」が販売中だ。過去価格は6499円だが、プライムデー先行セールにより15％オフの5524円で購入できる（7月7日時点）。

本製品は、XBOX Series X|S、XBOX One、Windows 10/11に対応する有線ゲームコントローラー。ドリフトと摩耗を防ぐホール効果センサー搭載のジョイスティックおよびトリガーのほか、有効・無効を切り替えられる2つの背面ボタン、マグネット交換ができるフェイスプレートなどが特徴となっている。

純正プラスアルファのゲームコントローラーが15％オフ

ユーザーレビューを見ると、“背面ボタンとホールエフェクトスティックのついたコントローラーとしては安価な部類／純正よりも若干コスパが良い／この価格帯では操作性は抜群”といった声が寄せられている。

ドリフトを防ぐホール効果センサーや背面ボタンなど、純正にはない機能が魅力。純正プラスアルファのコントローラーを求める人に刺さる一台と言えるだろう。セール中は15％オフで購入できるので気になる人はお早めに。