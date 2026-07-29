Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第573回
スマホとSwitchでガッツリ遊ぶ人に最適！ ホール効果スティックや振動機能などを搭載するGameSir製スマホ用ゲームコントローラー
2026年07月29日 16時30分更新
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GameSirのスマホ用ゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのスマホ用ゲームコントローラー「GameSir G8 Plus」が販売中だ。価格は1万1182円。
本製品は約120～215mmの長さに調整可能なスマホ用ゲームコントローラーで、iPhone・iPad・Android・Nintendo Switchなどに対応する。ホール効果スティックやアナログトリガー、6軸ジャイロセンサー、デュアルモーター、そして2.4GHz USBレシーバーおよびBluetoothでの接続方式などが特徴だ。
スマホでゲームをするなら必携の一品
ユーザーレビューを見ると“製品のクオリティに満足／Switch 2でも問題なく遊べた／大きな遅延はなく、大抵のゲームは問題なくプレイできる”といった声が寄せられている。スマホやタブレットだけでなく、Switchでも使えるところが魅力。専用のコントローラーでスマホゲームなどを遊びたい人にオススメだ。
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