180Hz・1msのREGZA製23.8型フルHDゲーミングディスプレー、タイムセールで1万7500円！

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REGZAの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、REGZAの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「RM-G245N」が販売中だ。参考価格は2万2770円だが、タイムセールにより23％オフの1万7500円で購入できる（7月29日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する23.8型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms、インターフェースはHDMI×2基、DisplayPort。そのほか、ゲームジャンルごとに用意された7つの表示モード、暗部強調機能、照準表示機能なども備える。

180Hz・1msのREGZA製モデルがタイムセール中

ユーザーレビューを見ると“映像の色味はとても自然／PS5に必要な120Hzが余裕で出るため満足／遅延もなく快適に遊べる”といった声が寄せられている。タイムセールで2万円未満の価格で買えるため、手頃ながらも高品質なゲーミングディスプレーを欲している人にオススメだ。