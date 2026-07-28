Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第572回
Switch 2の収納ハードケースが3000円切り！ 頑丈で大容量、そして持ち運びやすい
2026年07月28日 23時30分更新
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ハードケース for Nintendo Switch 2 ブラックをチェック
Amazon.co.jpにて、キーズファクトリーの「【任天堂ライセンス商品】ハードケース for Nintendo Switch 2 ブラック」が販売中だ。参考価格は3000円だが、執筆時点では9％オフの2727円で購入できる（7月28日時点）。
本製品は、頑丈な素材を採用したNintendo Switch 2用ハードケース。必要な小物をまとめて収納できる大容量ポケット、ゲームカード6枚収納機能などが特徴となっている。
頑丈かつ持ち運びやすいアイテム
ユーザーレビューを見ると“しっかりとしたハードケース／単体で持ち運ぶなら絶対オススメ／ちょうどいい大きさ”といった声が寄せられている。
Switch 2本体をキズから守りたい人、安全に持ち運びたい人にオススメできる製品だ。現在は3000円を切る価格で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。
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