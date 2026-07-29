Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第582回
PCゲーマーデビューに良いかも？ Core i5＋RTX 5060搭載のマウス製ゲーミングPCが10％オフ
2026年07月29日 22時30分更新
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マウスコンピューターのゲーミングPCをチェック
Amazon.co.jpにて、マウスコンピューターのゲーミングPC「G TUNE DG（DGI5G60B71SJW116AZ）」が販売中だ。参考価格は29万9800円だが、執筆時点では10％オフの26万9800円で購入できる（7月29日時点）。
ゲーミングPC初心者に良いかも？
本製品は、インテル「Core i5-14400F」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングPCで、メモリーは16GB（8GB×2 DDR5-4800）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Home。そのほか、開閉式のヘッドフォンホルダーやどこに設置してもアクセスしやすいインターフェースなども特徴だ。
初めてのゲーミングPCに最適なスペックがポイント。現時点では10％オフで購入できるので、気になる人はチェックしてみては？
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