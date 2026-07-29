ゲームプレイや配信も余裕でこなせる！ プロ仕様で白色のオーディオテクニカ製ヘッドセットがタイムセールで25％オフ

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オーディオテクニカのヘッドフォンをチェック

Amazon.co.jpにて、オーディオテクニカのプロフェッショナルモニターヘッドフォン「ATH₋M20x WH」が販売中だ。過去価格は9075円だが、タイムセールにより25％オフの6820円で購入できる（7月29日時点）。

本製品は、スタジオレコーディングやコンテンツ制作、ゲームに適したヘッドフォン。強磁力マグネットを採用したφ40mmCCAWボイスコイルドライバー、遮音性に長けた楕円形状のイヤーカップ、快適な装着感を提供するイヤーパッドおよびヘッドバンド素材などが特徴だ。

ゲームもイケるオーディオテクニカ製ヘッドセット

ユーザーレビューを見ると“長時間使用しても快適／迫力ある重低音とクリアな抜ける高音／価格以上の満足感”といった声が寄せられている。本製品はオーディオ関連の用途だけでなく、ゲームプレイやストリーミングの用途にも最適だ。タイムセール中は25％オフの価格で買えるため、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。