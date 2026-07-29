つかみ持ち・つまみ持ちの両方に最適！ 軽量設計のRazer有線ゲーミングマウスがタイムセールで4480円

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Razerの有線ゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、Razerの有線ゲーミングマウス「Razer Cobra」が販売中だ。参考価格は6490円だが、タイムセールにより31％オフの4480円で購入できる（7月29日時点）。

本製品は、約58gの軽量とつかみ持ち・つまみ持ちにフィットする形状が特徴の有線ゲーミングマウス。0.2msの高速動作とチャダリングが起きにくいクリック寿命などが特徴の「第3世代 Razer オプティカルマウススイッチ」、1680万色の「Chromaライティング」、50DPI単位で調整ができる「Razer 8500 DPI オプティカルセンサー」などを備える。

軽さと使いやすさが魅力のRazer製マウス

ユーザーレビューを見ると“しっかりした作りで信頼性の高い素材／ゲームにも日常使いにも最適／とても軽いマウス”といった声が寄せられている。軽量設計と利便性の高さがポイント。現在は4000円台で購入できるため、Razer製ゲーミングマウスを手頃な価格で購入したい人、つかみ持ち・つまみ持ちにこだわっている人にオススメだ。