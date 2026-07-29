可愛いカラーとコトコト音が好評！ EPOMAKERのワイヤレスゲーミングマウスがタイムセールで1万円

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EPOMAKERのワイヤレスゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、EPOMAKERのワイヤレスゲーミングキーボード「EPOMAKER TH87 JIS」が販売中だ。参考価格は1万2500円だが、タイムセールにより20％オフの1万円で購入できる（7月28日時点）。

本製品は、日本語配列のテンキーレスを採用するワイヤレスゲーミングキーボード。静音重視の「Sea salt静音スイッチ」か、コトコトとした打鍵感が味わえる「Creamy Jadeスイッチ」を選択できるほか、有線・2.4GHzワイヤレス・Bluetoothの接続方式、大容量のバッテリーなども特徴だ。

可愛い×コトコトのゲーミングキーボードがタイムセール中

ユーザーレビューを見ると“打鍵音が素晴らしい／見た目が可愛い／コトコトの打鍵音が良い感じ”といった声が寄せられている。水色を使った可愛らしいカラーリングと心地よい打鍵感がポイント。使い勝手だけでなく、見た目にもこだわる人に最適な一台だ。現在は1万円で買えるため、気になる人は早めにチェックしてみては？