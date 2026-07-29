ボイチャの質を上げたい人にオススメ！ スタジオレベルをうたうHyperX製コンデンサーマイクがタイムセールで12％オフ

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HyperXのコンデンサーマイクをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXのコンデンサーマイク「HyperX QuadCast2」が販売中だ。参考価格は2万2800円だが、タイムセールにより12％オフの1万9980円で購入できる（7月29日時点）。

本製品は、スタジオレベルをうたう24bit/96KHzの音質に対応するコンデンサーマイク。ゲームのボイスチャットや配信、オンライン会議などに適している。タップ式のミュート機能センサーやオンボードコントロール、マイクステータスがわかるLEDインジケーター、4つの指向特性（単一指向性、全方向性、双指向性、ステレオ）などが特徴だ。

ボイチャや配信の質を高めたい人に◎

ユーザーレビューを見ると“USB接続だけで使えるのでお手軽／価格の割に音質がとても良く、作りもしっかりしている／性能だけでなく、デスク周りを充実させたい人にもオススメできる”といった声が寄せられている。簡単操作や価格以上の性能などがポイントになっているようだ。気になる人はチェックしてみては？