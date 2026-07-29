Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第577回
価格で液晶選ぶならコレ！ 180Hz駆動のASUS製24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで2万円切り
2026年07月29日 18時00分更新
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ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「ROG Strix XG259CS-J」が販売中だ。過去価格は2万1790円だが、タイムセールにより13％オフの1万8980円で購入できる（7月29日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms、インターフェースはDisplayPort・HDMI・USB Type-Cなど。
180Hz駆動のフルHDモデルが2万円切り
ユーザーレビューを見ると“この価格でこの完成度は驚き／メーカーや性能から考えると比較的安価／ちょうどいい画面サイズ”といった声が寄せられている。タイムセールで2万円を切る価格で購入できるため、コスパの高いゲーミングディスプレーを探している人はチェックしてみてほしい。
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