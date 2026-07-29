2万円以下のゲーミングディスプレーが欲しいなら、200Hz＆0.3msのASUS製24.5型フルHDモデルがイチオシ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG259Q5A」が販売中だ。過去価格は1万6818円だが、タイムセールにより11％オフの1万4980円で購入できる（7月29日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大200Hz、応答速度は0.3ms（GTG）、インターフェースはHDMI 2.0×2・DisplayPort 1.4など。

2万円以下の予算で選ぶならコレ！

ユーザーレビューを見ると“リーズナブルなのに画質が良い／期待通りの性能／初めて買うディスプレーの選択肢に入るレベル”といった声が寄せられている。手に届きやすい価格帯と良好な性能がポイント。2万円以下の予算で考えている人は、本製品の購入を検討してみてはいかがだろうか。