Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第578回
2万円以下のゲーミングディスプレーが欲しいなら、200Hz＆0.3msのASUS製24.5型フルHDモデルがイチオシ！
2026年07月29日 21時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG259Q5A」が販売中だ。過去価格は1万6818円だが、タイムセールにより11％オフの1万4980円で購入できる（7月29日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大200Hz、応答速度は0.3ms（GTG）、インターフェースはHDMI 2.0×2・DisplayPort 1.4など。
2万円以下の予算で選ぶならコレ！
ユーザーレビューを見ると“リーズナブルなのに画質が良い／期待通りの性能／初めて買うディスプレーの選択肢に入るレベル”といった声が寄せられている。手に届きやすい価格帯と良好な性能がポイント。2万円以下の予算で考えている人は、本製品の購入を検討してみてはいかがだろうか。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第579回
トピックス5000円台で背面ボタン、ホールエフェクトスティック装備！ GameSir有線ゲームコントローラーがセール
-
第577回
トピックス価格で液晶選ぶならコレ！ 180Hz駆動のASUS製24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで2万円切り
-
第576回
トピックス180Hz・1msのREGZA製23.8型フルHDゲーミングディスプレー、タイムセールで1万7500円！
-
第575回
トピックス可愛いカラーとコトコト音が好評！ EPOMAKERのワイヤレスゲーミングマウスがタイムセールで1万円
-
第574回
トピックスつかみ持ち・つまみ持ちの両方に最適！ 軽量設計のRazer有線ゲーミングマウスがタイムセールで4480円
-
第573回
トピックススマホとSwitchでガッツリ遊ぶ人に最適！ ホール効果スティックや振動機能などを搭載するGameSir製スマホ用ゲームコントローラー
-
第572回
トピックスSwitch 2の収納ハードケースが3000円切り！ 頑丈で大容量、そして持ち運びやすい
-
第571回
トピックス子どもや手の小さい大人はコレでOK！ Switch 2やPCなどに対応するミニサイズのコントローラーを発見
-
第570回
トピックスアルミ合金と軽妙な打鍵感が魅力！ 75％ゲーミングキーボードがタイムセールで44％オフの9980円！
-
第569回
トピックス誤入力を防ぐ独自のキーキャップが便利！ エレコムのテンキーレスゲーミングキーボードが5990円
- この連載の一覧へ