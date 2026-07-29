5000円台で背面ボタン、ホールエフェクトスティック装備！ GameSir有線ゲームコントローラーがセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

GameSirの有線ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirの有線ゲームコントローラー「GameSir G7 SE」が販売中だ。過去価格は6499円だが、タイムセールにより15％オフの5524円で購入できる（7月29日時点）。

本製品は、XBOX Series X|S、XBOX One、Windows 10/11に対応する有線ゲームコントローラー。ドリフトを防ぐホール効果センサー搭載のジョイスティックおよびトリガー、クイックラッチ仕様の背面ボタン、ボタンのマッピングやスティック、トリガーのゾーン調整などができる専用アプリなどが特徴となっている。

XBOX・PC用コントローラーがタイムセールでよりオトクに

ユーザーレビューを見ると“シンプルに使いやすいコントローラー／操作性抜群／欠点なし”といった声が寄せられている。便利な機能がそろっていて5000円台はオトクに感じられる。XBOX・PC用のコントローラーを安く手に入れたい人にオススメだ。