Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第579回
5000円台で背面ボタン、ホールエフェクトスティック装備！ GameSir有線ゲームコントローラーがセール
2026年07月29日 21時30分更新
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GameSirの有線ゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirの有線ゲームコントローラー「GameSir G7 SE」が販売中だ。過去価格は6499円だが、タイムセールにより15％オフの5524円で購入できる（7月29日時点）。
本製品は、XBOX Series X|S、XBOX One、Windows 10/11に対応する有線ゲームコントローラー。ドリフトを防ぐホール効果センサー搭載のジョイスティックおよびトリガー、クイックラッチ仕様の背面ボタン、ボタンのマッピングやスティック、トリガーのゾーン調整などができる専用アプリなどが特徴となっている。
XBOX・PC用コントローラーがタイムセールでよりオトクに
ユーザーレビューを見ると“シンプルに使いやすいコントローラー／操作性抜群／欠点なし”といった声が寄せられている。便利な機能がそろっていて5000円台はオトクに感じられる。XBOX・PC用のコントローラーを安く手に入れたい人にオススメだ。
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