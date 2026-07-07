Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第485回
4K/120Hzの世界を3万円台で体験できる！ JAPANNEXT製27型ゲーミングディスプレーがプライムデー先行セールで10％オフ
2026年07月07日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
JAPANNEXTの27型4Kゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの27型4Kゲーミングディスプレー「JN-i27G120U2-C6」が販売中だ。参考価格は3万5980円だが、プライムデー先行セールにより10％オフの3万2382円で購入できる（7月7日時点）。
本製品は、4K（3840×2160ドット）のIPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは120Hz、応答速度は1ms(MPRT)。そのほかの特徴は、最大輝度400cd/㎡、sRGB：100％、HDR400、65W給電対応のUSB Type-C端子など。ゲーミングPCだけでなく、PlayStation 5やXBOX、Nintendo Switchなどの家庭用ゲーム機にも対応する。
4K/120Hzのモデルが3万円台で買える
ユーザーレビューを見ると、“画質もデザインもいい／ため息が出るほどに美しい／差し込み端子がきつかったり緩かったりもなくよかった”といった声が寄せられている。
かつて4K高リフレッシュレートのディスプレーは高価な代物だったが、現在は比較的買いやすくなってきている。本製品も然りで、プライムデー先行セール中はよりお得に購入可能だ。4Kの世界へ踏み入れたい人は早めにチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【ECサイト限定】 JAPANNEXT 27インチ IPSパネル搭載 120Hz/1ms(MPRT)対応 4K(3840x2160)解像度 ゲーミングモニター JN-i27G120U2-C6 HDMI2.1 DP USB-C(最大65W給電) sRGB:100% HDR400相当 PS5 4K:120Hz接続 VRR KVM【2年保証】
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第484回
トピックスゲームだけでなく仕事もアリ！ ASUS製ワイヤレスゲーミングマウスがタイムセールで8000円台に
-
第483回
トピックス有機EL搭載のLG製26.5型WQHDゲーミングディスプレー、いまなら5万円台で買える！ 240Hz・0.03msの高スペック
-
第482回
トピックスSwitch 2 ドック不要で接続可能！ 2520×1680ドットの14型モバイルディスプレーは遊びも仕事もこなせる一台だ
-
第481回
トピックス「価格以上の性能で満足」と高評価のSwitch 2やモバイル、PC対応ゲームコントローラーが3000円切り！
-
第480回
トピックスPCゲーム入門に最適！ 3モード接続対応の75％ゲーミングキーボード＆マウスがセットで1万円未満!?
-
第479回
トピックスQD-OLED搭載の26.7型QHDゲーミングディスプレーがまさかの5万円台【Dell Alienware】
-
第478回
トピックス20万円未満のゲーミングPCが欲しい？ だったらRTX 5060搭載の「OMEN 16L」はどうでしょう？
-
第477回
トピックスFPSやTPSの音をしっかり聴き取りたい人に◎ 有線ゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud III」が8％オフ
-
第476回
トピックスEornmorのSwitch 2対応コントローラー、必要なものがそろっていて3000円台はお得すぎる
-
第475回
トピックスドックなしでSwitch 2の画面出力が可能！ ナイロン編みの頑丈さが魅力のUSB Type-C to HDMIケーブル
- この連載の一覧へ