4K/120Hzの世界を3万円台で体験できる！ JAPANNEXT製27型ゲーミングディスプレーがプライムデー先行セールで10％オフ

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JAPANNEXTの27型4Kゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの27型4Kゲーミングディスプレー「JN-i27G120U2-C6」が販売中だ。参考価格は3万5980円だが、プライムデー先行セールにより10％オフの3万2382円で購入できる（7月7日時点）。

本製品は、4K（3840×2160ドット）のIPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは120Hz、応答速度は1ms(MPRT)。そのほかの特徴は、最大輝度400cd/㎡、sRGB：100％、HDR400、65W給電対応のUSB Type-C端子など。ゲーミングPCだけでなく、PlayStation 5やXBOX、Nintendo Switchなどの家庭用ゲーム機にも対応する。

4K/120Hzのモデルが3万円台で買える

ユーザーレビューを見ると、“画質もデザインもいい／ため息が出るほどに美しい／差し込み端子がきつかったり緩かったりもなくよかった”といった声が寄せられている。

かつて4K高リフレッシュレートのディスプレーは高価な代物だったが、現在は比較的買いやすくなってきている。本製品も然りで、プライムデー先行セール中はよりお得に購入可能だ。4Kの世界へ踏み入れたい人は早めにチェックしてみては？