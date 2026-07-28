大画面・WQHD・高リフレッシュレートの三拍子がそろったJAPANNEXT製ゲーミングディスプレーが2万円台！

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JAPANNEXTの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの27型WQHDゲーミングディスプレー「JN-27i180Q」が販売中だ。過去価格は2万7981円だが、執筆時点では6％オフの2万6295円で購入できる（7月28日時点）。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のIPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大180Hz、応答速度は1ms（MPRT）、インターフェースはHDMI×2基・DisplayPort×2基など。

2万円台のお買い得価格とコスパの高さが魅力

ユーザーレビューを見ると“コストパフォーマンスがいい／発色が良く見映えもいい／リフレッシュレートが高く、スクロールもスムーズで満足感が高い”といった声が寄せられている。「27型・WQHD・高リフレッシュレート」の要望を形にした本製品。2万円台の手頃な価格も魅力なので、安さを重視する人にオススメできそうだ。