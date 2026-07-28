Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第563回
初代XBOX時代の名機を再現したゲームコントローラーがエモすぎる！ ホール効果スティックやシェアボタンなど最新機能も装備
2026年07月28日 17時30分更新
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HyperkinのXBOX対応コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperkinのXBOXおよびPC対応コントローラー「Hyperkin DuchesS」が販売中だ。価格は9900円。
初代XBOX風の外観がエモい
本製品は、初代XBOX時代の名コントローラーのデザインを再現した有線コントローラー（公式ライセンス取得済み）。XBOX Series X|S、XBOX One、Windows PCに対応する。摩擦やドリフトを防ぐホール効果スティック、手にフィットするエルゴノミクスデザイン、リアルに再現された振動を体験できるダイナミックインパルストリガー、シェアボタンなどを備える。
再現度の高さだけでなく、利便性も向上している本製品。懐かしのコントローラーで最新のゲームを遊びたい人にオススメできる。
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