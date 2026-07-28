初代XBOX時代の名機を再現したゲームコントローラーがエモすぎる！ ホール効果スティックやシェアボタンなど最新機能も装備

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

HyperkinのXBOX対応コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperkinのXBOXおよびPC対応コントローラー「Hyperkin DuchesS」が販売中だ。価格は9900円。

初代XBOX風の外観がエモい

本製品は、初代XBOX時代の名コントローラーのデザインを再現した有線コントローラー（公式ライセンス取得済み）。XBOX Series X|S、XBOX One、Windows PCに対応する。摩擦やドリフトを防ぐホール効果スティック、手にフィットするエルゴノミクスデザイン、リアルに再現された振動を体験できるダイナミックインパルストリガー、シェアボタンなどを備える。

再現度の高さだけでなく、利便性も向上している本製品。懐かしのコントローラーで最新のゲームを遊びたい人にオススメできる。