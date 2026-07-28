Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第563回
ゲーミングマウス最初の一台に。無線・有線対応で約60gの軽量級が2818円
2026年07月28日 15時00分更新
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MSIのワイヤレスゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIのワイヤレスゲーミングマウス「MSI VERSA 300 W」が販売中だ。参考価格は4020円だが、執筆時点では30％オフの2818円で購入できる（7月28日時点）。
本製品は、約60gの軽量が特徴のワイヤレスゲーミングマウス。最大8000DPIと1000HzのポーリングレートのPixArt PAW3104DB光学センサー、USB有線・2.4GHzワイヤレス・Bluetooth 5.3の接続方式、耐久度の高いスイッチなどが特徴だ。
ゲーミングマウスの入門に最適
ユーザーレビューを見ると“ゲーミングマウスの入門モデルとして優秀／有線と無線が両方使えて便利／無難に使えるエントリーモデルが欲しいくらいの温度感で選ぶとちょうどいい”といった声が寄せられている。現時点では2000円台の価格で買えるため、ワイヤレスゲーミングマウスが欲しい人は早めにチェックしてみては？
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