ゲーミングマウス最初の一台に。無線・有線対応で約60gの軽量級が2818円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

MSIのワイヤレスゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIのワイヤレスゲーミングマウス「MSI VERSA 300 W」が販売中だ。参考価格は4020円だが、執筆時点では30％オフの2818円で購入できる（7月28日時点）。

本製品は、約60gの軽量が特徴のワイヤレスゲーミングマウス。最大8000DPIと1000HzのポーリングレートのPixArt PAW3104DB光学センサー、USB有線・2.4GHzワイヤレス・Bluetooth 5.3の接続方式、耐久度の高いスイッチなどが特徴だ。

ゲーミングマウスの入門に最適

ユーザーレビューを見ると“ゲーミングマウスの入門モデルとして優秀／有線と無線が両方使えて便利／無難に使えるエントリーモデルが欲しいくらいの温度感で選ぶとちょうどいい”といった声が寄せられている。現時点では2000円台の価格で買えるため、ワイヤレスゲーミングマウスが欲しい人は早めにチェックしてみては？