Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第565回
1万円台で240Hz対応ゲーミングディスプレー買えるってマジか。しかもホワイトで5年保証！
2026年07月28日 15時30分更新
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Amzfastの24型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Amzfastの24型フルHDゲーミングディスプレー「AMZG24X1W（ホワイト）」が販売中だ。参考価格は1万7999円だが、タイムセールにより22％オフの1万3999円で購入できる（7月27日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する24型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms、インターフェースはHDMI 2.0・DisplayPort 1.4など。
240Hz駆動のディスプレーが1万円台ってマジか
ユーザーレビューを見ると“画面が大きく、映像もくっきりして良い／コスパがバグっている”といった声が寄せられている。必要十分な機能と手に届きやすい価格帯がポイント。ホワイトカラーのゲーミングディスプレーが欲しい人、高リフレッシュレートのディスプレーを2万円未満の価格で手に入れたい人にオススメできる。
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