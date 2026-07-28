Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第567回
可愛いカラーと200Hz＆1msのスペックが魅力！ アイリスオーヤマの23.8型ゲーミングディスプレーが1万円台
2026年07月28日 22時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
アイリスオーヤマの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、アイリスオーヤマの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「DG-AF2320S-A（ブルー）」が販売中だ。参考価格は2万4801円だが、執筆時点では24％オフの1万8960円で購入できる（7月28日時点）。
本製品は、性能と本体カラーにこだわった23.8型ゲーミングディスプレー。解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは最大200Hz、応答速度は1ms（GTG）など。そのほか、画面枠が狭いスリムベゼルデザイン、上下左右178度の高視野角、豊富なカラーバリエーションなども特徴だ。
可愛くて安いゲーミングディスプレー！
ユーザーレビューを見ると“安い価格で200Hzのディスプレーが買えるとは思っていなかった／パステルカラーが可愛い／値段の割に良い”といった声が寄せられている。カラーバリエーションと申し分なしの性能がポイント。現在は2万円を切る価格で購入できるため、可愛くて手頃なゲーミングディスプレーを求めている人にオススメだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第569回
トピックス誤入力を防ぐ独自のキーキャップが便利！ エレコムのテンキーレスゲーミングキーボードが5990円
-
第568回
トピックス仕事兼用に最適な軽量ゲーミングマウスが3000円切りで販売中
-
第566回
トピックスタイムセールで6万円オフ！ RTX 5060搭載のASUS製ゲーミングノートPCに注目
-
第565回
トピックス1万円台で240Hz対応ゲーミングディスプレー買えるってマジか。しかもホワイトで5年保証！
-
第565回
トピックスRTX 5060・32GBメモリー・1TB SSD搭載の16型ゲーミングノート、タイムセールで26万9800円【Amazon限定版】
-
第564回
トピックスヌルヌル確定！ 応答速度0.2ms、240Hz対応のフルHD液晶ゲーミングディスプレーが2万1800円
-
第564回
トピックス大画面・WQHD・高リフレッシュレートの三拍子がそろったJAPANNEXT製ゲーミングディスプレーが2万円台！
-
第563回
トピックスゲーミングマウス最初の一台に。無線・有線対応で約60gの軽量級が2818円
-
第563回
トピックス初代XBOX時代の名機を再現したゲームコントローラーがエモすぎる！ ホール効果スティックやシェアボタンなど最新機能も装備
-
第562回
トピックス机上も清潔感が大切！ 抗菌・防塵防水仕様のASUS有線ゲーミングマウスが3336円
- この連載の一覧へ