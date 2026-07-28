可愛いカラーと200Hz＆1msのスペックが魅力！ アイリスオーヤマの23.8型ゲーミングディスプレーが1万円台

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アイリスオーヤマの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、アイリスオーヤマの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「DG-AF2320S-A（ブルー）」が販売中だ。参考価格は2万4801円だが、執筆時点では24％オフの1万8960円で購入できる（7月28日時点）。

本製品は、性能と本体カラーにこだわった23.8型ゲーミングディスプレー。解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは最大200Hz、応答速度は1ms（GTG）など。そのほか、画面枠が狭いスリムベゼルデザイン、上下左右178度の高視野角、豊富なカラーバリエーションなども特徴だ。

可愛くて安いゲーミングディスプレー！

ユーザーレビューを見ると“安い価格で200Hzのディスプレーが買えるとは思っていなかった／パステルカラーが可愛い／値段の割に良い”といった声が寄せられている。カラーバリエーションと申し分なしの性能がポイント。現在は2万円を切る価格で購入できるため、可愛くて手頃なゲーミングディスプレーを求めている人にオススメだ。