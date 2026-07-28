誤入力を防ぐ独自のキーキャップが便利！ エレコムのテンキーレスゲーミングキーボードが5990円

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エレコムの有線ゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、エレコムの有線ゲーミングキーボード「TK-GK20TBK」（タクタイル茶軸）が販売中だ。価格は5990円。

本製品は、キー入力のミスを防いでくれる「ネオクラッチキーキャップ」を搭載したゲーミングキーボード。打鍵感と静音性のバランスに優れた茶軸、コンパクトなテンキーレスなどが特徴だ。

ゲームプレイ時の誤入力を減らしたい人に◎

ユーザーレビューを見ると“サイズ感や茶軸の押し心地、静寂性が良い／低価格で必要十分な性能／タイプミスがかなり減った”といった声が寄せられている。本製品はキー入力時の誤操作を防ぐキーキャップが魅力。操作性にこだわったゲーミングキーボードを求めている人は、本製品をチェックしてみてほしい。