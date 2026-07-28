Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第569回
誤入力を防ぐ独自のキーキャップが便利！ エレコムのテンキーレスゲーミングキーボードが5990円
2026年07月28日 22時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
エレコムの有線ゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、エレコムの有線ゲーミングキーボード「TK-GK20TBK」（タクタイル茶軸）が販売中だ。価格は5990円。
本製品は、キー入力のミスを防いでくれる「ネオクラッチキーキャップ」を搭載したゲーミングキーボード。打鍵感と静音性のバランスに優れた茶軸、コンパクトなテンキーレスなどが特徴だ。
ゲームプレイ時の誤入力を減らしたい人に◎
ユーザーレビューを見ると“サイズ感や茶軸の押し心地、静寂性が良い／低価格で必要十分な性能／タイプミスがかなり減った”といった声が寄せられている。本製品はキー入力時の誤操作を防ぐキーキャップが魅力。操作性にこだわったゲーミングキーボードを求めている人は、本製品をチェックしてみてほしい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第568回
トピックス仕事兼用に最適な軽量ゲーミングマウスが3000円切りで販売中
-
第567回
トピックス可愛いカラーと200Hz＆1msのスペックが魅力！ アイリスオーヤマの23.8型ゲーミングディスプレーが1万円台
-
第566回
トピックスタイムセールで6万円オフ！ RTX 5060搭載のASUS製ゲーミングノートPCに注目
-
第565回
トピックス1万円台で240Hz対応ゲーミングディスプレー買えるってマジか。しかもホワイトで5年保証！
-
第565回
トピックスRTX 5060・32GBメモリー・1TB SSD搭載の16型ゲーミングノート、タイムセールで26万9800円【Amazon限定版】
-
第564回
トピックスヌルヌル確定！ 応答速度0.2ms、240Hz対応のフルHD液晶ゲーミングディスプレーが2万1800円
-
第564回
トピックス大画面・WQHD・高リフレッシュレートの三拍子がそろったJAPANNEXT製ゲーミングディスプレーが2万円台！
-
第563回
トピックスゲーミングマウス最初の一台に。無線・有線対応で約60gの軽量級が2818円
-
第563回
トピックス初代XBOX時代の名機を再現したゲームコントローラーがエモすぎる！ ホール効果スティックやシェアボタンなど最新機能も装備
-
第562回
トピックス机上も清潔感が大切！ 抗菌・防塵防水仕様のASUS有線ゲーミングマウスが3336円
- この連載の一覧へ