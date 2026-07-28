机上も清潔感が大切！ 抗菌・防塵防水仕様のASUS有線ゲーミングマウスが3336円

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ASUSの有線ゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの有線ゲーミングマウス「TUF Gaming M3 Gen II」が販売中だ。参考価格は4323円だが、執筆時点では23％オフの3336円で購入できる（7月27日時点）。

本製品は、約59gの軽量設計を採用した有線ゲーミングマウス。右利き向けフォームファクタや8000dpiの光学センサー、IP56の防塵・防水性能、ASUS抗菌ガードなどが特徴。

1万円以下の高コスパゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると“使い勝手がかなり良い／グリップも握りやすくて最高／大きさ、軽さ、クリック感など良くできている”といった声が寄せられている。

コスパの高さがポイントになっているようだ。現時点では23％オフの価格で購入できるので、お手頃な価格でゲーミングマウスを購入したい人にオススメ。