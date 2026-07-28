RTX 5060・32GBメモリー・1TB SSD搭載の16型ゲーミングノート、タイムセールで26万9800円【Amazon限定版】

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16 FX608JMI」が販売中だ。過去価格は35万4511円だが、タイムセールにより24％オフの26万9800円で購入できる（7月28日時点）。

RTX 5060搭載ゲーミングノートがタイムセール中

本製品は、インテル「Core i7-14650HX」とNIVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは最大144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、温度や衝撃、振動に強い堅牢ボディ、独自の冷却システムなども特徴だ。

スペックを見る限り、最新のゲームは問題なく遊べるだろう。メモリーとストレージの容量は申し分なしなので、長く愛用できそうだ。タイムセール中は30万円未満の価格で買えるため、ゲーミングノートPCを探している人にオススメできる。