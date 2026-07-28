Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第565回
RTX 5060・32GBメモリー・1TB SSD搭載の16型ゲーミングノート、タイムセールで26万9800円【Amazon限定版】
2026年07月28日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16 FX608JMI」が販売中だ。過去価格は35万4511円だが、タイムセールにより24％オフの26万9800円で購入できる（7月28日時点）。
RTX 5060搭載ゲーミングノートがタイムセール中
本製品は、インテル「Core i7-14650HX」とNIVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは最大144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、温度や衝撃、振動に強い堅牢ボディ、独自の冷却システムなども特徴だ。
スペックを見る限り、最新のゲームは問題なく遊べるだろう。メモリーとストレージの容量は申し分なしなので、長く愛用できそうだ。タイムセール中は30万円未満の価格で買えるため、ゲーミングノートPCを探している人にオススメできる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第566回
トピックスタイムセールで6万円オフ！ RTX 5060搭載のASUS製ゲーミングノートPCに注目
-
第565回
トピックス1万円台で240Hz対応ゲーミングディスプレー買えるってマジか。しかもホワイトで5年保証！
-
第564回
トピックスヌルヌル確定！ 応答速度0.2ms、240Hz対応のフルHD液晶ゲーミングディスプレーが2万1800円
-
第564回
トピックス大画面・WQHD・高リフレッシュレートの三拍子がそろったJAPANNEXT製ゲーミングディスプレーが2万円台！
-
第563回
トピックスゲーミングマウス最初の一台に。無線・有線対応で約60gの軽量級が2818円
-
第563回
トピックス初代XBOX時代の名機を再現したゲームコントローラーがエモすぎる！ ホール効果スティックやシェアボタンなど最新機能も装備
-
第562回
トピックス机上も清潔感が大切！ 抗菌・防塵防水仕様のASUS有線ゲーミングマウスが3336円
-
第562回
トピックスゲーマーに刺さる機能が盛りだくさんのPS配置ワイヤレス3WAYコントローラーが爆売れ中
-
第561回
トピックス4WAY接続で対応プラットフォームも豊富！ Acer製ゲーミングヘッドセットが1万6999円
-
第560回
トピックス手頃な価格で性能を求めるなら、5000円台のJBL製有線ゲーミングヘッドセットがオススメ！
- この連載の一覧へ