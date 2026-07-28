Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第566回
タイムセールで6万円オフ！ RTX 5060搭載のASUS製ゲーミングノートPCに注目
2026年07月28日 18時00分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VM」が販売中だ。参考価格は26万9800円だが、タイムセールにより22％オフの20万9800円で購入できる（7月28日時点）。
本製品は、インテル「Core 7 240H」とNIVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは最大144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
RTX 5060搭載ゲーミングノートが6万円オフ！
ユーザーレビューを見ると“非常に快適に動作／文句なしの性能面／『Forza Horizon 6』はストレスなく終盤までプレイできた”といった声が寄せられている。ゲームや仕事をこなしたい人にオススメできる一台だ。現在は20万円台で購入できるので、タイムセールが終わる前にチェックしてみては？
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