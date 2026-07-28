仕事兼用に最適な軽量ゲーミングマウスが3000円切りで販売中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

TMKBのゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、TMKBのゲーミングマウス「TMKB Falcon M1SE」が販売中だ。価格は2980円。

本製品は、約75gの軽量とハニカムデザインが特徴の有線ゲーミングマウス。最大1万2800DPIの光学式センサー、断線に強いケーブル、カスタム可能な6個のボタン、RGBライティングなどが特徴だ。

3000円を切る価格が魅力のコスパモデル

ユーザーレビューを見ると“軽い、安い、そして光り方もキレイ／仕事にもゲームにも適している／値段に見合う性能”といった声が寄せられている。3000円を切る価格と申し分なしの性能がポイントになっているようだ。安価なゲーミングマウスを探している人、サブのゲーミングマウスが欲しい人にオススメできる。