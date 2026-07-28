Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第568回
仕事兼用に最適な軽量ゲーミングマウスが3000円切りで販売中
2026年07月28日 22時30分更新
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TMKBのゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、TMKBのゲーミングマウス「TMKB Falcon M1SE」が販売中だ。価格は2980円。
本製品は、約75gの軽量とハニカムデザインが特徴の有線ゲーミングマウス。最大1万2800DPIの光学式センサー、断線に強いケーブル、カスタム可能な6個のボタン、RGBライティングなどが特徴だ。
3000円を切る価格が魅力のコスパモデル
ユーザーレビューを見ると“軽い、安い、そして光り方もキレイ／仕事にもゲームにも適している／値段に見合う性能”といった声が寄せられている。3000円を切る価格と申し分なしの性能がポイントになっているようだ。安価なゲーミングマウスを探している人、サブのゲーミングマウスが欲しい人にオススメできる。
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