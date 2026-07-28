ヌルヌル確定！ 応答速度0.2ms、240Hz対応のフルHD液晶ゲーミングディスプレーが2万1800円

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アイ・オー・データの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、アイ・オー・データの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「EX-GD243UDB」が販売中だ。価格は2万1800円。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載する23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.2ms（GTG）、インターフェースはHDMI×2・DisplayPortなど。

2万円台で手に入る240Hz対応モデル

ユーザーレビューを見ると“ほぼ完璧／リモコンもついててフレームレートも出るし、コスパが良い／低価格でゲーミングディスプレーを試したい人にオススメ”といった声が寄せられている。240Hz駆動のゲーミングディスプレーを2万円台の価格で買えることがポイント。ぬるぬる感を試してみたい人にオススメできる。