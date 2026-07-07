雨の日も休日もガンガン履ける！ ミズノのGORE-TEXシューズはプライムデーで要チェック

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雨の日の外出や通勤で「足元が濡れるのだけは避けたい」という人は、プライムデー期間中に防水シューズをチェックしておきたいところ。ミズノ「ミズノ ME-05 GTX II」は、GORE-TEX搭載で雨に強く、歩きやすさにもこだわったウォーキングシューズです。

雨の日に履く靴は、「濡れにくい」だけでなく、しっかり歩けることも大事です。通勤や買い物、駅までの移動でガンガン歩きたい人にチェックしてほしいのが、「ミズノ ME-05 GTX II」。Amazonプライムデー先行セールにて33%OFFの10,983円で販売されています（7月7日現在）。

デザインは落ち着いたウォーキングシューズらしい雰囲気で、黒やグレー系のパンツにも合わせやすい日常使い向けの一足。派手さはありませんが、雨の日用としてだけでなく、普段履きとしても取り入れやすい見た目です。

ポイントは、GORE-TEXファブリクスを採用していること。雨の日の通勤路や濡れた横断歩道、突然のにわか雨などでも頼りになる防水性を備えています。さらに、靴の中にこもりがちな湿気を逃がしやすい作りなので、雨対策だけで終わらないのもうれしいところです。

歩き心地にもきちんと配慮されています。ミッドソールには、柔らかさと反発性を備えたMIZUNO ENERZYを搭載。長く歩く日でも足運びをサポートしてくれます。甲回り寸法は通常ラストより6mm広い3E相当で、幅広の足の人にも合わせやすい仕様です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日の街歩きに頼れるGORE-TEX仕様

GORE-TEXファブリクスを採用しており、雨の日でも履きやすい防水仕様になっています。駅までの移動やコンビニへの往復、濡れた歩道を歩く場面など、普通のスニーカーでは少し不安な日に心強い一足です。

歩きやすさを後押しするMIZUNO ENERZY

ミッドソールにはMIZUNO ENERZYを搭載。やわらかさと反発感を備えており、長めに歩く日にも頼れます。通勤で階段の上り下りが多い人や、休日にショッピングモールを歩き回る人にも向いていそうです。

普段の服にもなじむシンプルなデザイン

アッパーは縫製を抑えたすっきりしたデザインで、スポーツ感が強く出すぎないのもポイント。デニムやチノパン、黒系のパンツにも合わせやすく、雨の日用としてだけでなく普段履きにも取り入れやすいバランスです。

まとめ：雨の日も普段履きもこれでOK！

参考価格：16,500円

現在の価格：10,983円［33%OFF］

レインブーツを履くほどではないけれど、普通のスニーカーではちょっと不安。そんな日に「ミズノ ME-05 GTX II」はちょうどいい選択肢になります。朝は雨、昼は曇り、帰りに買い物をして帰る。そんな日常の細かい移動で、足元の心配を減らせるのはかなり助かるはず。

雨の日の通勤から散歩、旅行時のサブシューズまで、幅広く使えるのがこのモデルの魅力です。防水性、歩きやすさ、普段履きしやすいデザインをまとめてほしい人は、プライムデー期間中に狙っておきたい一足といえるでしょう。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。