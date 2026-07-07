新Fire TV Stick HDが早くも46％オフ。プライムデー先行セールで3,780円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonプライムデー先行セール】【New】Amazon Fire TV Stick HDをチェック！

Amazonの「新Fire TV Stick HD」がプライムデー先行セール対象。参考価格6,980円のところ、46％オフの3,780円で販売中。

見たい作品へすぐたどり着けるかどうかで、動画視聴の快適さは大きく変わる。今回の「新Fire TV Stick HD」は、ホーム画面を刷新し、カテゴリー別タブの採用やホーム画面にお気に入りのアプリをより多く配置できるようになった。Fire TV Stick HDモデル史上最も高速となり、Wi-Fi 6にも対応。Prime VideoやYouTube、TVerなど幅広い動画配信サービスへすばやくアクセスできる。

①ホーム画面を刷新し、さらに探しやすく

ホーム画面を刷新し、カテゴリー別タブから映画やテレビ番組など見たいジャンルを探せるほか、ホーム画面にはお気に入りのアプリをより多く配置できる。エンターテインメントへすばやくアクセスでき、観たい作品が見つけやすい。

②HDモデル史上最速とWi-Fi 6で進化した新モデル

Fire TV Stick HDモデル史上最も高速となり、1080pフルHD出力に対応。Wi-Fi 6デュアルバンドを備え、映画やテレビ番組、ライブ、アニメなど幅広いコンテンツを楽しめる。ストレージは8GBを搭載し、1080pまたは720p対応テレビで利用できる。

③テレビにつないですぐ使えるシンプルな使い勝手

テレビのHDMIポートへ直接接続できるスリムなデザインを採用し、USB-Cケーブルでテレビから給電できるため電源アダプターは不要。Alexa対応音声認識リモコンが付属し、テレビやサウンドバーの電源・音量操作やアプリボタンによる起動にも対応する。