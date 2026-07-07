Amazonセール情報大紹介！ 第2001回
新Fire TV Stick HDが早くも46％オフ。プライムデー先行セールで3,780円
2026年07月07日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデー先行セール】【New】Amazon Fire TV Stick HDをチェック！
Amazonの「新Fire TV Stick HD」がプライムデー先行セール対象。参考価格6,980円のところ、46％オフの3,780円で販売中。
見たい作品へすぐたどり着けるかどうかで、動画視聴の快適さは大きく変わる。今回の「新Fire TV Stick HD」は、ホーム画面を刷新し、カテゴリー別タブの採用やホーム画面にお気に入りのアプリをより多く配置できるようになった。Fire TV Stick HDモデル史上最も高速となり、Wi-Fi 6にも対応。Prime VideoやYouTube、TVerなど幅広い動画配信サービスへすばやくアクセスできる。
①ホーム画面を刷新し、さらに探しやすく
ホーム画面を刷新し、カテゴリー別タブから映画やテレビ番組など見たいジャンルを探せるほか、ホーム画面にはお気に入りのアプリをより多く配置できる。エンターテインメントへすばやくアクセスでき、観たい作品が見つけやすい。
②HDモデル史上最速とWi-Fi 6で進化した新モデル
Fire TV Stick HDモデル史上最も高速となり、1080pフルHD出力に対応。Wi-Fi 6デュアルバンドを備え、映画やテレビ番組、ライブ、アニメなど幅広いコンテンツを楽しめる。ストレージは8GBを搭載し、1080pまたは720p対応テレビで利用できる。
③テレビにつないですぐ使えるシンプルな使い勝手
テレビのHDMIポートへ直接接続できるスリムなデザインを採用し、USB-Cケーブルでテレビから給電できるため電源アダプターは不要。Alexa対応音声認識リモコンが付属し、テレビやサウンドバーの電源・音量操作やアプリボタンによる起動にも対応する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2002回
トピックスうれしい10万円切り！Core i5搭載のDell15.6型ノートがプライム会員限定価格で登場
-
第2001回
トピックス【Amazonプライムデー】13インチiPad Air（M3）が11万円台に！
-
第2000回
トピックスAI対応ノートPCが13万円台。Core Ultra 5と120Hzディスプレイ搭載のDell 15.6型が15％オフ
-
第2000回
トピックス【20%引き！】iPhone Air 512GBを狙うなら今がチャンス（Amazonプライムデー先行セール開始！）
-
第1999回
トピックスAmazonプライムデーでSamsungのSSD・microSDが特価 Switch 2対応「P9 Express」もセール
-
第1999回
トピックス30万円で40万円台の性能が手に入る。RTX 5070・32GBメモリー「TUF Gaming A16」がプライムデー先行セール入り
-
第1998回
トピックスThinkPad X1 Carbon Gen9が59,800円！ 14型軽量モバイルの整備済み品がプライム会員限定セール
-
第1998回
トピックス21万円超の11インチiPad Air（M3）が、15万円台。1TB・Cellularモデルが27％オフ
-
第1997回
トピックスLenovoの8.7型タブレットが41％オフで21,300円。Amazon限定128GBモデル
-
第1996回
トピックス仕事用の15.6型ノートPCを探すなら、Core Ultra 5・16GB搭載のHP 15-fdが13万円台前半
- この連載の一覧へ