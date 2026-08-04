Amazonセール情報大紹介！ 第2138回
360°回転する2.8K OLED搭載AI PC「OmniBook X Flip」が17万円台
2026年08月04日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】HP ノートPC「OmniBook X Flip 14-fk（B9EE2PA-AAAA）」をチェック！
HPのノートPC「OmniBook X Flip 14-fk（B9EE2PA-AAAA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格198,000円のところ、9％オフの179,800円で販売中。
机で作業するときと、動画を見るときでは、ノートPCに求める形は同じではない。HPの「OmniBook X Flip 14-fk」は、360°回転するコンバーチブルタイプで、ノートブック、テント、スタンド、タブレットの4つのモードに対応する。14型2.8K OLEDタッチディスプレイや最大50TOPSのNPUも備え、シーンに応じてスタイルを使い分けられる。
①4つのモードで利用シーンに合わせて使える
360°回転するコンバーチブル仕様により、ノートブック、テント、スタンド、タブレットの4つのモードに対応。テントモードは奥行きが限られた場所でも使いやすく、スタンドモードは動画視聴にも適したスタイルを選べる。
②2.8K OLEDタッチディスプレイを採用
14型2.8K OLEDタッチディスプレイは、2880×1800ドット、16:10、400nit、DCI-P3 100％に対応。リフレッシュレートは48～120Hz、最大10.7億色表示に加え、テュフ・ラインランドEyesafe認定も取得している。
③最大50TOPSのNPUやWi-Fi 7など最新仕様を装備
最大50TOPSのNPUを搭載するRyzen AI 5 340と、16GB LPDDR5xメモリーと512GB PCIe Gen4 NVMe SSDを組み合わせる。Wi-Fi 7やBluetooth 5.4、Windows Hello対応の顔認証、最大14時間30分のバッテリー駆動にも対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 5 340
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】14.0型 2.8K OLED タッチディスプレイ（2880×1800、48～120Hz）
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