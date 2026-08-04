360°回転する2.8K OLED搭載AI PC「OmniBook X Flip」が17万円台

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【Amazonタイムセール】HP ノートPC「OmniBook X Flip 14-fk（B9EE2PA-AAAA）」をチェック！

HPのノートPC「OmniBook X Flip 14-fk（B9EE2PA-AAAA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格198,000円のところ、9％オフの179,800円で販売中。

机で作業するときと、動画を見るときでは、ノートPCに求める形は同じではない。HPの「OmniBook X Flip 14-fk」は、360°回転するコンバーチブルタイプで、ノートブック、テント、スタンド、タブレットの4つのモードに対応する。14型2.8K OLEDタッチディスプレイや最大50TOPSのNPUも備え、シーンに応じてスタイルを使い分けられる。

①4つのモードで利用シーンに合わせて使える

360°回転するコンバーチブル仕様により、ノートブック、テント、スタンド、タブレットの4つのモードに対応。テントモードは奥行きが限られた場所でも使いやすく、スタンドモードは動画視聴にも適したスタイルを選べる。

②2.8K OLEDタッチディスプレイを採用

14型2.8K OLEDタッチディスプレイは、2880×1800ドット、16:10、400nit、DCI-P3 100％に対応。リフレッシュレートは48～120Hz、最大10.7億色表示に加え、テュフ・ラインランドEyesafe認定も取得している。

③最大50TOPSのNPUやWi-Fi 7など最新仕様を装備

最大50TOPSのNPUを搭載するRyzen AI 5 340と、16GB LPDDR5xメモリーと512GB PCIe Gen4 NVMe SSDを組み合わせる。Wi-Fi 7やBluetooth 5.4、Windows Hello対応の顔認証、最大14時間30分のバッテリー駆動にも対応する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 340

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】14.0型 2.8K OLED タッチディスプレイ（2880×1800、48～120Hz）