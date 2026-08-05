Amazonセール情報大紹介！ 第2141回
キャリーケースを転がさない旅へ。4泊までの荷物とPCが入るtomtocの40Lリュックが割引中
2026年08月05日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】tomtoc ライトウェイ トラベルバックパック「Navigator-T66」をチェック！
tomtocの40L旅行リュック「Navigator-T66」がAmazonで割引対象。参考価格12,590円のところ、11％オフの11,190円で販売中。
旅行では、「入る」ことより「探さなくて済む」ことのほうが大切だったりする。tomtocの40L旅行リュック「Navigator-T66」は、スーツケースのように大きく開くメイン収納と17.3型ノートPC用収納部を備えたモデル。着替えやガジェット、ノートPCを整理しながら収納できる構造で、移動中も必要なものを取り出しやすい旅行向けバックパックだ。
①スーツケースのように開く収納と17.3型PC対応
スーツケースのように大きく開くクラムシェル構造を採用。17.3型ノートPCや13インチiPadを収納できる専用ポケットに加え、フロントやトップ、サイドにも収納スペースを配置。旅行用品やガジェットを仕分けしながら収納できる。
②機内持ち込みを考えた移動しやすい設計
PC収納部は180°までフルオープンでき、主室を開けずにアクセス可能。機内持ち込みサイズに対応し、天面と側面にはハンドルを装備。ラゲッジストラップも備え、スーツケースのハンドルへ固定できる。
③約1070gで40L容量を確保
約1070gで40L容量を備え、中身が少ないときはサイドベルトでバッグを圧縮できる。高品質ポリエステル生地やプレミアムYKKファスナーを採用し、3D構造の背面パネルやチェストストラップも備える。
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