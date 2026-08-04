13万円台のゲーミングPC発見！ 144Hz液晶・Ryzen 7・RTX 3050搭載「Lenovo LOQ」がタイムセール中

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【Amazonタイムセール】Lenovo ゲーミングノートPC「LOQ 15ARP10E（83S000FSJP）」をチェック！

LenovoのゲーミングノートPC「LOQ 15ARP10E（83S000FSJP）」がAmazonタイムセール対象。ただいま135,800円で販売中。

CPUやGPUはいい。でも、画面を見ると「あれ？」と思うモデルもある。Lenovoの「LOQ 15ARP10E」は、144Hz対応ディスプレーを採用した15.6型ゲーミングノート。画面の仕様も重視したい人には気になる1台だ。

①144Hz対応の15.6型IPSディスプレー

15.6型フルHD IPS液晶はリフレッシュレート最大144HzとFreeSyncに対応。LEDバックライトを採用し、約1,677万色表示の非光沢パネルを組み合わせる。GeForce RTX 3050 Laptop GPU（RAM 6GB GDDR6）を搭載する。

②Ryzen 7とDDR5メモリーを搭載

AMD Ryzen 7 7735HSに16GB DDR5-4800メモリー、512GB PCIe NVMe SSDを組み合わせる。メモリースロットは2基用意し、空きスロットを1基備えるため最大32GBまで対応。Windows 11 Homeを採用し、Microsoft 365試用版も付属する。

③ゲーム環境を支える充実の装備

Power Delivery対応USB Type-C、USB Type-A×2、HDMI 2.1、有線LANを装備し、Wi-Fi 6とBluetooth 5.2にも対応。ホワイトバックライト付きキーボードにはテンキーとCopilotキーを備え、Nahimicオーディオやプライバシーシャッター付きHDカメラも搭載する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 7735HS

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.6型フルHD IPS液晶（1920×1080、144Hz、FreeSync対応、非光沢）