Amazonセール情報大紹介！ 第2140回
32GBメモリ＆1TB SSD搭載「HP OmniBook X Flip」が22万円切りのタイムセール中【4モードに変形するAI PC】
2026年08月05日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】HP ノートPC「HP OmniBook X Flip 14-fk（B9DW7PA-AAAA）」をチェック！
HP製コンバーチブルタイプのノートPC「HP OmniBook X Flip 14-fk（B9DW7PA-AAAA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格249,700円のところ、12％オフの219,900円で販売中。
20万円を超えるノートPCなら、高性能なだけでは物足りない。メモリやストレージはもちろん、ディスプレイや操作性まで妥協したくない。「HP OmniBook X Flip 14-fk」は、Ryzen AI 7 350に32GBメモリ、1TB SSDを備えたコンバーチブルタイプの14型ノートPC。性能も使い勝手も、どちらも譲れない人ほど気になるモデルだ。
①2.8K OLEDタッチディスプレイとコンバーチブル設計
14型2.8K OLEDタッチディスプレイは、2880×1800ドット、DCI-P3 100％、48～120Hz表示に対応。スタイラス対応のタッチスクリーンとコンバーチブル設計を組み合わせ、用途に応じてさまざまなスタイルで使える。
②最大50TOPS対応Ryzen AI 7と32GBメモリ
CPUは最大50TOPSのAMD Ryzen AI NPUを搭載したAMD Ryzen AI 7 350をチョイス。32GB LPDDR5xメモリと1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSDを組み合わせている。AI処理に特化したNPUを備えるAI PCだ。
③Wi-Fi 7や顔認証など毎日使う機能も充実
IEEE 802.11be（Wi-Fi 7）やBluetooth 5.4に対応し、Windows Hello対応の顔認証センサーやバックライト付き日本語キーボードも装備。さらに、Adobeソフト1カ月体験版とPC Game Pass 3カ月無料特典も付属する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 7 350
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】14型 2.8K OLED タッチディスプレイ（2880×1800、48～120Hz）
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