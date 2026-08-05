Amazonセール情報大紹介！ 第2143回
アンカーの23Lポータブル冷蔵庫がAmazonタイムセールで45％オフ！ 丸2日以上冷やせてスマホ充電まで可能
2026年08月05日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Anker ポータブル冷蔵庫「Anker Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」をチェック！
アンカーのポータブル冷蔵庫「Anker Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」がAmazonタイムセール対象。参考価格99,990円のところ、45％オフの54,990円で販売中。
ポータブル冷蔵庫は、屋外で長く使うほど気になってくるのが、バッテリーの持ちと持ち運びやすさだ。「Anker Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler 」は、取り外し可能な288Whバッテリーを採用し、ハンドルとキャスターも装備。USB-C経由でモバイルバッテリーとしても使え、アウトドアやキャンプへ持ち出しやすい。
①最長約52時間の冷却と長寿命バッテリー
取り外し可能な288Whバッテリーを搭載し、外気温25℃・庫内4℃・Ecoモード設定時には最長約52時間の冷却持続時間を実現。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、一般的なポータブル冷蔵庫より約6倍の長寿命となっている。
②氷不要でたっぷり入る23L容量
23Lの庫内には500ml缶を21本以上、2Lペットボトルなら6本収納可能。氷が不要なため、庫内スペースを無駄なく使える。コンパクトカーのトランクにも収納できる省サイズ設計で、アウトドアやキャンプへ持ち出しやすい。
③モバイルバッテリー機能と温度設定
288Whの取り外し可能なバッテリーは、USB-Cから最大60W出力に対応し、ノートPCなどへ充電できるモバイルバッテリーとしても使える。ハンドルはテーブルや簡易作業台としても使え、専用アプリから-20℃～20℃まで1℃単位で温度設定できる。
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