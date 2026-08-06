Amazonセール情報大紹介！ 第2144回
30万円切りでRX 9060 XT（16GB）搭載。32GBメモリ・水冷仕様ゲーミングPC「G TUNE DG」セール中
2026年08月06日 12時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】マウスコンピューター ゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG（DGI5A6XB83SJW116AZ）」をチェック！
マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG（DGI5A6XB83SJW116AZ）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格349,800円のところ、14％オフの299,980円で販売中。
30万円前後のゲーミングデスクトップになると、チェックすべきはGPUだけではない。CPUやメモリ、ストレージ、冷却まで、一つひとつの構成を見比べて、どんな仕様でまとめられているのかを確認したくなる価格帯だ。「G TUNE DG」は、Core Ultra 5 225や1TB SSD、水冷CPUクーラーを備え、構成全体にも目を向けたくなる仕様となっている。
①RX 9060 XTと32GBメモリ、1TB SSDの構成
ゲームプレイから動画配信まで幅広い用途を想定。AMD Radeon RX 9060 XT（GDDR6 16GB）に加え、32GB（16GB×2）のDDR5-5600メモリと1TBのNVMe Gen4×4 SSDを組み合わせる。
②240mm水冷クーラーと750W電源を採用
240mmラジエーターを搭載する水冷CPUクーラーを採用。750Wの80PLUS BRONZE電源を組み合わせる。OSはWindows 11 Homeで、Wi-Fi 6EとBluetooth 5にも対応する。
③Thunderbolt 4搭載、最大4画面出力に対応
グラフィックスカード側にDisplayPort×2とHDMI×1、マザーボード側に画面出力対応のThunderbolt 4×1を装備。グラフィックスカード側から最大3画面、マザーボード側から最大1画面の同時出力に対応する。
製品スペック
【CPU】Core Ultra 5 225
【メモリ】32GB（DDR5-5600）
【ストレージ】1TB SSD（NVMe Gen4×4）
【その他】AMD Radeon RX 9060 XT（GDDR6 16GB）、Windows 11 Home、3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート
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