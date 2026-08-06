Amazonセール情報大紹介！ 第2145回
透明デザインと性能両方欲しいなら。LDAC・最大45dB ANC対応「Nothing Ear (a)」が9,800円
2026年08月06日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Nothing ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (a)」をチェック！
Nothingの完全ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (a)」がAmazonタイムセール対象。過去価格12,929円のところ、24％オフの9,800円で販売中。
イヤホンは、毎日使うものだから見た目にもこだわりたい。でも、「デザイン重視＝機能はそこそこ」というイメージもまだ根強い。Nothingの「Nothing Ear (a)」は、透明感のあるデザインに加え、最大45dBのアダプティブANCやLDACにも対応。見た目だけでは終わらない1台だ。
①最大45dBのアダプティブANC
周囲の騒音に応じて、ノイズキャンセリングレベルを高・中・低の3段階で自動調整。最大45dBのANCに加え、最大5000Hzの帯域幅をカバーし、外部ノイズの大きさだけでなく耳障りな音に対応する。
②11mmドライバーとデュアルチャンバー設計
11mmダイナミックドライバーに、デュアルチャンバー設計と2つの通気孔を組み合わせた。空気の流れを改善し、よりクリアでパワフルなサウンドを実現する。
③最大42.5時間再生と10分急速充電
イヤホン単体で最大9.5時間、充電ケースとの併用で最大42.5時間再生できる。10分間の充電で最大10時間使用できるほか、Bluetooth 5.3やマルチポイントにも対応する。
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