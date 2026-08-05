21万円台でCore i7・RTX 5060・1TB SSD搭載。ゲーミングノート「Lenovo LOQ Essential」がタイムセール

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【Amazonタイムセール】Lenovo ゲーミングノートPC「Lenovo LOQ Essential（83SC0084JP）」をチェック！

LenovoのゲーミングノートPC「Lenovo LOQ Essential（83SC0084JP）」がAmazonタイムセール対象。過去価格228,800円のところ、6％オフの214,800円で販売中。

20万円を超えるゲーミングノートなら、最初からひととおり揃っていてほしい。あとから「あれも欲しかった」と思うより、買ったその日から気持ちよく使い始めたい。Lenovoの「LOQ Essential」は、1TB SSDを搭載し、メモリも必要に応じた増設に対応。価格だけでなく、構成もしっかり見て選びたい人に合うモデルだ。

①GeForce RTX 5060と144Hz対応IPS液晶

GeForce RTX 5060 Laptop GPUを採用し、ビデオメモリーは8GB GDDR7。ディスプレーは15.6型フルHD IPS液晶で、144Hz表示に対応する。約1677万色表示の非光沢パネルを組み合わせている。

②1TB SSD＆メモリ最大32GB対応

16GB DDR5-4800メモリを標準搭載。メモリスロットは2基で空きスロットを1基用意し、最大32GBまで対応する。ストレージはPCIe NVMe接続の1TB SSDを採用する。

③USB PD対応Type-CやCopilotキー搭載

5Gbps対応USB Type-C（USB PD対応）のほか、USB Type-A×2、HDMI 2.1、有線LAN、マイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャックを搭載。Wi-Fi 6とBluetooth 5.2に対応し、ホワイトバックライト付き日本語キーボードにはテンキーとCopilotキーも備える。

製品スペック

【CPU】Core i7-13650HX

【メモリ】16GB DDR5-4800

【ストレージ】1TB SSD（PCIe NVMe）

【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）、IPS、144Hz、非光沢