Amazonセール情報大紹介！ 第2146回
6分で氷を作れる卓上製氷機「アイスゴロンSlim」がタイムセール中！ 幅18.5cmのスリムタイプ
2026年08月06日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】THANKO 超小型卓上製氷機「アイスゴロンSlim」をチェック！
THANKOの超小型卓上製氷機「アイスゴロンSlim」がAmazonタイムセール対象。参考価格16,800円のところ、10％オフの15,130円で販売中。
「あと少し氷があれば」。そんな時に役立つのが、THANKOの「アイスゴロンSlim」だ。氷が足りない時でも、最速約6分で製氷を始められる。幅18.5cmのスリム設計で、置き場所を選びにくい。
①最速約6分で製氷、連続製氷にも対応
最速約6分で1回6個の氷を作り、連続製氷にも対応。本体内部の冷却棒を急速冷却して氷を生成し、タンクへ落とす動作を繰り返す。約1時間で高さ145mmのグラスからはみ出る量の氷を作れるほか、氷は大小2サイズから選べる。
②引き出し式タンクで上方向のスペースを節約
引き出し式タンクを採用し、上フタを開けるタイプより開閉時に必要な上方向のスペースを抑えた設計。本体から取り外して丸洗いできるため衛生的だ。幅18.5cmのスリム設計で、置き場所を選びにくい。
③ボタン操作で製氷、内部洗浄や排水も簡単
タンクに水を入れ、電源を入れて氷のサイズを選び、開始ボタンを押すだけで製氷を開始。クリーニングモードでは洗浄液を循環させながら手の届かない内部まで洗える。底部のドレンキャップを外すだけで排水も簡単に行える。
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