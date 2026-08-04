最大100時間再生のワイヤレスヘッドホンは耳元でサウンドも自分好みに【タイムセールで19％オフ】

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【Amazonタイムセール】CMF by Nothing ワイヤレスヘッドホン「CMF Headphone Pro」をチェック！

CMF by Nothingのワイヤレスヘッドホン「CMF Headphone Pro」がAmazonタイムセール対象。参考価格15,800円のところ、19％オフの12,800円で販売中。

ヘッドホン選びでは音質やノイズキャンセリングに目が向きがちだが、毎日使うなら操作のしやすさも大切だ。CMF by Nothingの「CMF Headphone Pro」は、耳元のスライダーやローラーでサウンドや音量を直感的に操作できるのが特徴。スマートフォンを取り出さずに操作できるほか、最大100時間再生にも対応し、毎日気軽に使いやすい。

①最大100時間再生、急速充電と有線接続にも対応

一度の充電で最大100時間再生でき、ノイズキャンセリング使用時も最長50時間の連続再生に対応する。5分の充電で最大4時間再生できる急速充電に加え、付属の3.5mmケーブルを使った有線接続にも対応し、シーンに応じて使い分けられる。

②最大40dBのANCと空間オーディオを搭載

最大40dBのハイブリッドアクティブノイズキャンセリングを搭載し、周囲の環境に合わせて強・中・弱を自動で切り替える。外音取り込みモードにも対応するほか、シネマとコンサートの2種類の空間オーディオモードも選択できる。

③LDAC対応と40mmドライバーによる音響設計

最大990kbpsのLDACと、有線・無線の両方でハイレゾ認証を取得。40mmドライバーにニッケルめっき振動板、16.5mm銅製ボイスコイル、低音ダクト、デュアルチャンバー構造を組み合わせ、ディテール豊かなサウンドを再生する。