【本日最終日】iPhone Air 512GB（ライトゴールド）がタイムセールで約5万6000円引き！

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【Amazonタイムセール】Apple iPhone Air 512GBをチェック！

AppleのSIMフリースマートフォン「iPhone Air 512GB（ライトゴールド）」がAmazonタイムセール対象。参考価格212,800円のところ、26％オフの156,800円で販売中。

「iPhone Air」は、iPhone史上最薄のボディーを採用したモデルだ。A19 Proチップや512GBストレージを備えた、わずか5.6mmのボディーも特徴だ。気になっていた人にとっては、見逃せないタイミングだ。

①iPhone史上最薄の5.6mmボディーと高い耐久性

iPhone史上最薄となる5.6mmのボディーを採用。A19 Proチップを搭載し、奇跡的に薄くて軽いデザインでProのパフォーマンスを発揮する。超軽いチタニウムフレームに加え、前面にはCeramic Shield 2を採用する。

②48MP Fusionカメラと前後撮影機能

2倍望遠機能を備えた48MP Fusionカメラシステムを搭載。18MPセンターフレームフロントカメラは自由なフレーミングに対応し、前後同時撮影のデュアルキャプチャビデオも利用できる。

③長時間バッテリーと通信機能

最大27時間のビデオ再生が可能なバッテリーを備え、MagSafeバッテリーアクセサリ利用時はさらに最大13時間長く楽しめる。Wi-Fi 7、5G、Bluetooth 6、eSIMに対応し、Face IDでロック解除やサインイン、支払いを安全に行える。