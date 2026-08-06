Amazonセール情報大紹介！ 第2147回
【本日最終日】iPhone Air 512GB（ライトゴールド）がタイムセールで約5万6000円引き！
2026年08月06日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple iPhone Air 512GBをチェック！
AppleのSIMフリースマートフォン「iPhone Air 512GB（ライトゴールド）」がAmazonタイムセール対象。参考価格212,800円のところ、26％オフの156,800円で販売中。
「iPhone Air」は、iPhone史上最薄のボディーを採用したモデルだ。A19 Proチップや512GBストレージを備えた、わずか5.6mmのボディーも特徴だ。気になっていた人にとっては、見逃せないタイミングだ。
①iPhone史上最薄の5.6mmボディーと高い耐久性
iPhone史上最薄となる5.6mmのボディーを採用。A19 Proチップを搭載し、奇跡的に薄くて軽いデザインでProのパフォーマンスを発揮する。超軽いチタニウムフレームに加え、前面にはCeramic Shield 2を採用する。
②48MP Fusionカメラと前後撮影機能
2倍望遠機能を備えた48MP Fusionカメラシステムを搭載。18MPセンターフレームフロントカメラは自由なフレーミングに対応し、前後同時撮影のデュアルキャプチャビデオも利用できる。
③長時間バッテリーと通信機能
最大27時間のビデオ再生が可能なバッテリーを備え、MagSafeバッテリーアクセサリ利用時はさらに最大13時間長く楽しめる。Wi-Fi 7、5G、Bluetooth 6、eSIMに対応し、Face IDでロック解除やサインイン、支払いを安全に行える。
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