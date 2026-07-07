Surface Pro（第11世代）とキーボードのセットが201,438円。19％オフで販売中

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【Amazonプライムデー先行セール】マイクロソフト「Surface Pro（第11世代）とSurface Pro キーボード」2点セットをチェック！

マイクロソフトの「Surface Pro（第11世代）とSurface Pro キーボードの2点セット」がAmazonプライムデー先行セール対象。参考価格249,590円のところ、19％オフの201,438円で販売中。

Surface Proを選ぶなら、本体だけでなく、キーボードまで含めて考えたい。今回のモデルは、Surface Pro キーボードとの2点セット。Snapdragon X Plusや16GBメモリ、512GB SSDを搭載したCopilot+ PCで、ノートPCスタイルですぐ使い始められる。

①購入後すぐに使える2点セット

Surface Pro キーボードとの2点セットで販売されるモデル。本体とキーボードを組み合わせてノートPCスタイルで利用できる。デタッチャブルデザインを採用し、用途に応じて使い分けられる。

②Snapdragon X Plus搭載のCopilot+ PC

Snapdragon X PlusとQualcomm Hexagon NPUを搭載したCopilot+ PC。Copilotキーも備えるほか、Microsoft 365 Personal（24か月版）またはOffice Home & Business 2024を選択できる。

③120Hz対応ディスプレイと約895gの本体

13インチPixelSense Flowディスプレイは2880×1920ドット表示と最大120Hzリフレッシュレートに対応。10点マルチタッチやDolby Vision IQ、Gorilla Glass 5を採用する。本体は約895gで、Windows Hello顔認証にも対応する。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X Plus

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】13インチ PixelSense Flow（2880×1920、最大120Hz）