Amazonセール情報大紹介！ 第2002回
Surface Pro（第11世代）とキーボードのセットが201,438円。19％オフで販売中
2026年07月07日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデー先行セール】マイクロソフト「Surface Pro（第11世代）とSurface Pro キーボード」2点セットをチェック！
マイクロソフトの「Surface Pro（第11世代）とSurface Pro キーボードの2点セット」がAmazonプライムデー先行セール対象。参考価格249,590円のところ、19％オフの201,438円で販売中。
Surface Proを選ぶなら、本体だけでなく、キーボードまで含めて考えたい。今回のモデルは、Surface Pro キーボードとの2点セット。Snapdragon X Plusや16GBメモリ、512GB SSDを搭載したCopilot+ PCで、ノートPCスタイルですぐ使い始められる。
①購入後すぐに使える2点セット
Surface Pro キーボードとの2点セットで販売されるモデル。本体とキーボードを組み合わせてノートPCスタイルで利用できる。デタッチャブルデザインを採用し、用途に応じて使い分けられる。
②Snapdragon X Plus搭載のCopilot+ PC
Snapdragon X PlusとQualcomm Hexagon NPUを搭載したCopilot+ PC。Copilotキーも備えるほか、Microsoft 365 Personal（24か月版）またはOffice Home & Business 2024を選択できる。
③120Hz対応ディスプレイと約895gの本体
13インチPixelSense Flowディスプレイは2880×1920ドット表示と最大120Hzリフレッシュレートに対応。10点マルチタッチやDolby Vision IQ、Gorilla Glass 5を採用する。本体は約895gで、Windows Hello顔認証にも対応する。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X Plus
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】13インチ PixelSense Flow（2880×1920、最大120Hz）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2002回
トピックスうれしい10万円切り！Core i5搭載のDell15.6型ノートがプライム会員限定価格で登場
-
第2001回
トピックス【Amazonプライムデー】13インチiPad Air（M3）が11万円台に！
-
第2001回
トピックス新Fire TV Stick HDが早くも46％オフ。プライムデー先行セールで3,780円
-
第2000回
トピックスAI対応ノートPCが13万円台。Core Ultra 5と120Hzディスプレイ搭載のDell 15.6型が15％オフ
-
第2000回
トピックス【20%引き！】iPhone Air 512GBを狙うなら今がチャンス（Amazonプライムデー先行セール開始！）
-
第1999回
トピックスAmazonプライムデーでSamsungのSSD・microSDが特価 Switch 2対応「P9 Express」もセール
-
第1999回
トピックス30万円で40万円台の性能が手に入る。RTX 5070・32GBメモリー「TUF Gaming A16」がプライムデー先行セール入り
-
第1998回
トピックスThinkPad X1 Carbon Gen9が59,800円！ 14型軽量モバイルの整備済み品がプライム会員限定セール
-
第1998回
トピックス21万円超の11インチiPad Air（M3）が、15万円台。1TB・Cellularモデルが27％オフ
-
第1997回
トピックスLenovoの8.7型タブレットが41％オフで21,300円。Amazon限定128GBモデル
- この連載の一覧へ