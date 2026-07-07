Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第29回
1TBの高速CFexpressカードが2万円超えオフ。最大3900MB/sで余裕の連写【Amazonプライムデー2026】
2026年07月07日 15時35分更新
Nextorage NX-B3AE1000G
通常価格10万8840円→8万1630円（25％オフ）
1TBのCFexpress Type Bカードが2万7210円引き。
CFexpress 4.0対応で、最大読み出し3900MB/s、最大書き込み3600MB/s、VPG400準拠の高速仕様。1TBあれば長時間撮影や高解像度素材の記録にも余裕を持たせやすく、現場でカード交換の回数を減らせるのも大きなメリットです。
こんな人にオススメ：
✓ 8K動画や高ビットレート撮影をする人
✓ 連写や長回しで速度低下を避けたい人
✓ 信頼性重視で国内サポートも気になる人
特にRAW動画や、バッファを使い切るような高速連写ではカードの速度と容量が撮影の安定感に直結します。普段の写真撮影なら正直ここまでのカードは不要ですが、必要な人には“カメラを止めない”ための標準装備ですよね……。
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