CORSAIRの32GB DDR5メモリが1万円超オフ。見た目も良いぞ！【Amazonプライムデー2026】

CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5メモリ 32GB(16GB×2)

通常価格7万4800円→6万3980円（14％オフ）

CORSAIRの人気DDR5メモリが、プライムデー先行セールで1万820円引き。16GB×2枚構成の合計32GBなので、最新ゲームを遊びながらブラウザやDiscord、配信・録画ソフトを立ち上げるような使い方でも、メモリ容量に余裕を持たせやすいモデルです。

こんな人にオススメ：

✓ 白基調の自作PCに合わせたい人

✓ ゲームや作業でメモリ容量に余裕がほしい人

✓ CORSAIRのRGBメモリを狙っていた人

白いヒートスプレッダを採用しているため、白基調のPCケースやマザーボード、簡易水冷クーラーと組み合わせると見た目の統一感を出しやすいのもポイント。RGBライティング対応なので、内部が見えるピラーレスケースやガラスサイドパネルのPCでは、単なる増設パーツではなく“見せるパーツ”としても存在感がありますよ！