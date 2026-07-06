お掃除ロボット最新モデルが過去最安値=Amazonプライムデーでルンバが最大65%OFF

アイロボットジャパンは7月7日から先行セールが始まるAmazonプライムデーにおいて、同社のロボット掃除機ルンバの対象モデルを特別価格で販売することを発表した。

今回のセールでは5月に発売されたばかりの最新モデルが過去最安値で登場するほか、日本の住環境に最適化されたモデルなど、計4機種がラインナップされている。

7月7日から始まる先行セール期間中も、本番と同じセール価格で購入可能。例年ルンバはセール終了前に完売する傾向があるため、早めのチェックがオススメだ。

コンパクトボディと最高レベルの吸引力で隅々までキレイ

Roomba Plus 575 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション

16万9800円→5万9800円＝65%OFF

最大級の目玉となるのが、Roomba Plus 575 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーションだ。通常価格16万9800円のところ、65パーセントオフとなる5万9800円で提供される。

このモデルは、従来比で46パーセント小型化した超コンパクトなデザインながら、最高レベルの吸引力を備えているのが特徴。AIによる3D空間マッピングと障害物回避機能を搭載しており、散らかった部屋でも清掃が可能だ。

さらに、充電ステーションには75度の温水洗浄と45度の温風乾燥機能を備えており、常に清潔なモップパッドで掃除を開始できる全自動モデルとなっている。

日本の住環境に最適なコンパクト設計で部屋の隅まで入り込む

Roomba Plus 415 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション

9万8800円→4万9800円＝58%OFF

Roomba Plus 415 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーションは通常価格9万8800円が4万9800円となる。基本的な小型・薄型設計や水拭き性能は上位の575モデルと共通しており、日本の住環境に合わせて部屋の隅まで入り込み、可動式のブラシで汚れを残さず清掃する機能を備えている。

ゴミ圧縮機能で紙パックが不要

Roomba 205 DustCompactor Combo ロボット

5万9200円→2万9800円＝50%OFF

単身世帯やコンパクトな間取りに最適なのが、Roomba 205 DustCompactor Combo ロボット。通常価格5万9200円が2万9800円で販売される。業界初となる機械式のゴミ圧縮機能「DustCompactor」を搭載しており、紙パックが不要なのが大きなメリットだ。

本体内にゴミ収集機能を組み込むことで省スペース化を実現しており、最長60日間はゴミ捨ての手間がかからない。LiDARによるマッピング機能も搭載し、暗い場所でも効率的に清掃を行う。

究極のオールインワンルンバ

Roomba Max 705 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション

17万9800円→9万9800円＝44%OFF

究極の清掃能力を求める層には、最上位モデルのRoomba Max 705 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーションが用意されている。通常価格17万9800円が9万9800円となる。

毎分200回転する「PowerSpin ローラーモップ」を搭載し、温水拭き掃除と合わせることで、従来比10倍の清掃力を実現している。清掃準備から完了後のクリーニングまでが完全に自動化されており、ペットのいる家庭や多忙な世帯にとって最適な一台だ。