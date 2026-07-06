Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第7回
お掃除ロボット最新モデルが過去最安値=Amazonプライムデーでルンバが最大65%OFF
2026年07月07日 00時01分更新
アイロボットジャパンは7月7日から先行セールが始まるAmazonプライムデーにおいて、同社のロボット掃除機ルンバの対象モデルを特別価格で販売することを発表した。
今回のセールでは5月に発売されたばかりの最新モデルが過去最安値で登場するほか、日本の住環境に最適化されたモデルなど、計4機種がラインナップされている。
7月7日から始まる先行セール期間中も、本番と同じセール価格で購入可能。例年ルンバはセール終了前に完売する傾向があるため、早めのチェックがオススメだ。
コンパクトボディと最高レベルの吸引力で隅々までキレイ
Roomba Plus 575 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション
16万9800円→5万9800円＝65%OFF
最大級の目玉となるのが、Roomba Plus 575 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーションだ。通常価格16万9800円のところ、65パーセントオフとなる5万9800円で提供される。
|Image from Amazon.co.jp
|【26年5月最新】ルンバ（Roomba） Plus 575 Combo ロボット + AutoWash™ 充電ステーション アイロボット（iRobot）【水拭き両用/薄型小型/パワフル吸引力25,000Pa/隅まで届く清掃/全自動ステーション/自動ゴミ収集/モップ洗浄・乾燥/洗剤自動投入/マッピング/障害物回避/アプリ操作/Amazon.co.jp購入時12ヶ月保証/ R285060】
このモデルは、従来比で46パーセント小型化した超コンパクトなデザインながら、最高レベルの吸引力を備えているのが特徴。AIによる3D空間マッピングと障害物回避機能を搭載しており、散らかった部屋でも清掃が可能だ。
さらに、充電ステーションには75度の温水洗浄と45度の温風乾燥機能を備えており、常に清潔なモップパッドで掃除を開始できる全自動モデルとなっている。
日本の住環境に最適なコンパクト設計で部屋の隅まで入り込む
Roomba Plus 415 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション
9万8800円→4万9800円＝58%OFF
|Image from Amazon.co.jp
|【26年5月最新】ルンバ（Roomba） Plus 415 Combo ロボット + AutoWash™ 充電ステーション アイロボット（iRobot）【水拭き両用/薄型小型/パワフル吸引力20,000Pa/隅まで届く清掃/全自動ステーション/自動ゴミ収集/モップ洗浄・乾燥/マッピング/可動式ブラシ・モップパッド/アプリ操作/Amazon.co.jp購入時12ヶ月保証/G285060】
Roomba Plus 415 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーションは通常価格9万8800円が4万9800円となる。基本的な小型・薄型設計や水拭き性能は上位の575モデルと共通しており、日本の住環境に合わせて部屋の隅まで入り込み、可動式のブラシで汚れを残さず清掃する機能を備えている。
ゴミ圧縮機能で紙パックが不要
Roomba 205 DustCompactor Combo ロボット
5万9200円→2万9800円＝50%OFF
|Image from Amazon.co.jp
|ルンバ(Roomba)205 DustCompactor Combo ロボット (ロボット掃除機) アイロボット(iRobot)【水拭き/両用/ゴミ圧縮機能付きダスト容器/日本の住宅向けに開発/LiDARナビゲーション/パワーリフト吸引/スマートスクラブ対応/マッピング 掃除経路確認/アプリ操作/落下防止/Amazon.co.jp購入時12ヶ月保証/L121260】ホワイト
単身世帯やコンパクトな間取りに最適なのが、Roomba 205 DustCompactor Combo ロボット。通常価格5万9200円が2万9800円で販売される。業界初となる機械式のゴミ圧縮機能「DustCompactor」を搭載しており、紙パックが不要なのが大きなメリットだ。
本体内にゴミ収集機能を組み込むことで省スペース化を実現しており、最長60日間はゴミ捨ての手間がかからない。LiDARによるマッピング機能も搭載し、暗い場所でも効率的に清掃を行う。
究極のオールインワンルンバ
Roomba Max 705 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション
17万9800円→9万9800円＝44%OFF
|Image from Amazon.co.jp
|【2025年 発売】ルンバ（Roomba）Max 705 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション (ロボット掃除機) アイロボット（iRobot）【水拭き/両用/多機能充電ステーション搭載/自動集塵・洗浄・温風乾燥機能/AIカメラ搭載 物体認識と障害物回避/ダートディテクト機能/マッピング/アプリ操作/amazon.co.jp購入時12ヶ月保証/X185060】ブラック
究極の清掃能力を求める層には、最上位モデルのRoomba Max 705 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーションが用意されている。通常価格17万9800円が9万9800円となる。
毎分200回転する「PowerSpin ローラーモップ」を搭載し、温水拭き掃除と合わせることで、従来比10倍の清掃力を実現している。清掃準備から完了後のクリーニングまでが完全に自動化されており、ペットのいる家庭や多忙な世帯にとって最適な一台だ。
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