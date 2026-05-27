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発表会速報!! アイロボットが日本の住宅に最適化した第2弾「Roomba Plus 515」を発表＝小径薄型と温水洗浄を両立

2026年05月28日 01時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　アイロボットジャパンはパワフルな吸引力と水拭き機能を兼ね備えた日本市場向けの新モデル「Roomba Plus 515 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」を発表した。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

　「Roomba Plus 515」は2月に発売された「Roomba Mini」に続く、日本の住宅事情にフィットするよう開発された日本向けルンバの第2弾という位置づけである。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

　価格はアイロボット公式オンラインストアで12万9800円で、月額6180円からのレンタルプラン「ロボットスマートプラン＋」も提供される。後述の「夏の新製品キャンペーン」で7月6日まで、9万8800円で購入可能となる。

　発売日は5月29日を予定しており、全国のルンバプレミアム特典対象認定販売店およびアイロボット公式オンラインストアにて販売される。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

発表会ではアイロボットジャパンの山田 毅社長が「Mini」の成功と新機種「Roomba Plus 515」の特徴を解説した

「Roomba Mini」は予想の2倍の売れ行き
「Roomba Plus 515」は同様に日本向けに小型・薄型化を実現

 

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

好評の「Roomba Mini」

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

　2月末に発売した世界最小クラス（国内市場最小）のロボット掃除機「Roomba Mini」は、発売直後から予約注文を含め計画を大きく上回る販売を記録し、3月単月のロボット掃除機カテゴリにおけるシェアは数量で23％、金額でも19％を超えともに首位を獲得した。販売計画比で2倍以上の売れ行きだ。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

「Roomba Mini」にはパステル調の特別色も登場した

　また、低迷していたロボット掃除機カテゴリ全体の成長も「Roomba Mini」の登場によりプラスに好転、対先月比22％増となり、小さなMiniが業界全体を大きく盛り上げる結果となった。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

左が「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」、右が「Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド」

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

4月の台数シェアは27%にUPした

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

　日本向けの小型モデルながら、今後は世界展開も行っていくという。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

　「Roomba Plus 515」の最大の特徴は、従来の「Roomba Plus 505」と比較してロボット本体の体積を46％小型化した点にある。日本の住宅に最適化されたコンパクト設計により、ハイレベルな清掃を求める国内ユーザーのニーズに応える。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

「Roomba Plus 515」は小型で高い清掃性能を実現した

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

右が従来モデルの505で、左が新515

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

　また、クリーナー業界初となるコンシェルジュサービス「ルンバ プレミアム特典」の対象製品第1号となっており、サービス面でも従来の枠組みを超えた体験を提供する。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

機能の詳細は経営戦略担当ディレクターの山内 洋氏が解説した。

　「Roomba Plus 515 Combo」では、薄さと障害物回避能力を両立させた。アイロボットは新たに開発したLiDAR「Integrated Line Laser」をロボット前面に埋め込むことで、従来の天面にあった突起型センサー構造を廃止した。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

　これにより、ロボット本体の高さはわずか8.4cmに抑えられている。この薄型設計によって、これまでのロボット掃除機では到達が困難だったローソファの下や、キッチンキャビネットの足元などの狭小エリアにもスムーズに入り込むことが可能となり、清掃範囲を大幅に拡大させた。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

山田社長自ら、日本の家屋によくある10cmのクボミへの対応をデモした

　新型センサーはロボット掃除機として世界初搭載となるもので、高精度なナビゲーションを実現している。93平方メートル以下の広さであれば、わずか10分足らずで部屋のマッピングを完了し、昼夜を問わず障害物を正確に検知・回避しながら走行する。

　清掃能力も大幅に強化されている。吸引力は従来機種（Roomba 105 Combo）と比較して3倍にパワーアップした。清掃システムには「4段階クリーニングシステム」を採用し、絡まりにくいゴム製のシングルアクションブラシ、壁際のゴミをかき出す可動式エッジクリーニングブラシ、そして伸縮式の「DualClean モップパッド」を搭載する。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

　「PerfectEdge テクノロジー」を備えた可動式エッジクリーニングブラシは、壁際や家具の周囲に合わせてブラシが大きく張り出す仕組みになっており、隅のゴミも徹底的に除去する。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

メインブラシへの毛やホコリの絡まりは、本体内蔵の「櫛」で取るしくみだ

　水拭き機能に関しては、毎分180回転するモップパッドが汚れにアプローチし、「スマートスクラブモード」を使用すれば、こびりついた汚れに対する拭き取り力が2倍に向上する。

　フロアーセンサーによってカーペットを自動検知し、モップを10mmリフトアップするため、カーペットを濡らす心配もない。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

　メンテナンス面を支える「AutoWash 充電ステーション」も進化を遂げている。ステーション自体の奥行きも「Roomba Plus 505 Combo」より約10cmコンパクトになり、設置性が向上した。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

　機能面では、約75度の温水によるモップパッドの自動洗浄機能を備え、汚れやニオイを抑制する。洗浄後は約45度の温風でモップを徹底乾燥させるため、常に清潔な状態で次回の清掃を開始できる。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

清掃中も一定の面積にモップかけをすると、ステーションに戻ってクリーニングする

　加えて、最大約3か月間ゴミ捨てが不要な自動ゴミ収集機能や、従来より20％容量を拡大した給水タンクによる自動給水機能も搭載されている。ステーション自体のゴミの蓄積を防ぐセルフクリーニングサイクルも備わっており、ユーザーの手間を最小限に抑える工夫が凝らされている。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

スマホ用の専用アプリで、細かい掃除の設定が可能だ

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

　付帯サービスである「ルンバ プレミアム特典」の内容も手厚い。購入者には、メーカー保証期間が通常の1年から3年へ延長される特典が付与されるほか、専任オペレーターが対応する専用ダイヤルの設置、さらには交換用の紙パックやエッジクリーニングブラシ、モップパッド、フィルターといった消耗品が最初から同梱される。

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

・ロボット本体サイズ
　奥行30.3cm × 幅29.8cm × 高さ8.4cm
・充電ステーションサイズ
　奥行34cm × 幅33cm × 高さ48.5cm
・同梱品
　ロボット本体、バッテリー（内蔵）、AutoWash充電ステーション（紙パック装着済み）、電源コード、交換用紙パック×1、交換用エッジクリーニングブラシ×1、交換用モップパッド×1セット、交換用フィルター×1、StayClean床用濃縮洗剤（300ml）×1、お手入れツール

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

山田社長の家族も紹介され、新製品の「毛」対応力をアピール

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

最新「ルンバ」2機種を特別価格で提供
夏のキャンペーンを開始

 

iRobotが日本向け薄型「Roomba Plus 515」発表

　アイロボットジャパンは「夏の新製品キャンペーン」をスタートさせた。最新2モデルが期間限定の特別価格で提供される。

Roomba Plus 515 Combo + AutoWash 充電ステーション
　キャンペーン価格：9万8800円
　（通常価格：12万9800円 / 7月6日まで）

Roomba Mini Slim + SlimCharge 充電スタンド
　キャンペーン価格：3万4800円
　（通常価格：3万9800円 / 6月11日まで）

　展開店舗は、アイロボット公式オンラインストアおよび認定販売店となっている。

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