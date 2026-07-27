ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第17回
7月31日終了！ 888円カスタマイズは今週まで【ドスパラ大決算キャンペーン】
2026年07月27日 16時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
7月31日終了、888円カスタマイズは今週まで
ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算カスタマイズキャンペーン」を開催中。7月31日(金)10時59分の終了を前に、対象PCの888円カスタマイズを利用できる最後の週となった。対象モデルごとにメモリやグラフィックボード、電源などをお得な価格でアップグレードできる。
メモリは16GBから32GB、または8GBから16GBへ変更可能。一部のデスクトップPCでは、GeForce RTX 5060からGeForce RTX 5060 Ti 8GBへの変更や、650W電源から750W GOLD電源へのアップグレードも各888円で利用できる。対象PCによって利用できるカスタマイズ内容は異なる。
RTX 5070搭載モデルは25万円台
基本構成販売価格：259,980円
Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GB、16GB DDR5メモリ、500GB Gen4 SSDを搭載。キャンペーンでは、16GBメモリから32GBメモリへの変更を888円で利用できる。最新ゲームや複数ソフトを同時に使用したいなら、メモリ容量を手軽に強化できる今回のキャンペーンは願ってもないチャンスだ。
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