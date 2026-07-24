7月23日値下げを実施。RTX 3060 Ti搭載ゲーミングPCも対象、ドスパラ大決算「中古PC・パーツ大特価セール」

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7月23日に一部対象商品を値下げ

ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算！中古PC・パーツ大特価セール」を開催中。中古デスクトップPCやノートPC、PCパーツを特価販売しており、7月23日に一部対象商品の値下げを実施した。

ゲーミングPCからビジネス向けPCまで幅広くラインアップするほか、グラフィックボードなどの中古PCパーツも販売。中古パソコンは通常3カ月保証付きで、有償の1年間延長保証も用意する。商品の状態に応じたS～Eランク表示を採用している。

9万円台前半のRTX 3060 Ti搭載ゲーミングPC

中古 GALLERIA XA7C-R36T

【7月23日大決算値下げ!】92,800円

【CPU】Core i7-11700

【メモリ】16GB

【ストレージ】1TB M.2 SSD

【グラフィックス】GeForce RTX 3060 Ti 8GB

17,800円の中古モバイルノート

中古 NEC PC-VKM17BZC3

【7月23日大決算値下げ!】17,800円

【CPU】Core i5 8350U

【メモリ】8GB

【ストレージ】256GB SSD