ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第16回
7月23日値下げを実施。RTX 3060 Ti搭載ゲーミングPCも対象、ドスパラ大決算「中古PC・パーツ大特価セール」
2026年07月24日 21時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
7月23日に一部対象商品を値下げ
ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算！中古PC・パーツ大特価セール」を開催中。中古デスクトップPCやノートPC、PCパーツを特価販売しており、7月23日に一部対象商品の値下げを実施した。
ゲーミングPCからビジネス向けPCまで幅広くラインアップするほか、グラフィックボードなどの中古PCパーツも販売。中古パソコンは通常3カ月保証付きで、有償の1年間延長保証も用意する。商品の状態に応じたS～Eランク表示を採用している。
9万円台前半のRTX 3060 Ti搭載ゲーミングPC
【7月23日大決算値下げ!】92,800円
【CPU】Core i7-11700
【メモリ】16GB
【ストレージ】1TB M.2 SSD
【グラフィックス】GeForce RTX 3060 Ti 8GB
17,800円の中古モバイルノート
【7月23日大決算値下げ!】17,800円
【CPU】Core i5 8350U
【メモリ】8GB
【ストレージ】256GB SSD
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