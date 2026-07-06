Amazonセール情報大紹介！ 第1997回
Lenovoの8.7型タブレットが41％オフで21,300円。Amazon限定128GBモデル
2026年07月06日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 8.7型タブレット「Lenovo Tab One（ZAF00177JP）」をチェック！
Lenovoの8.7型タブレット「Lenovo Tab One（ZAF00177JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格36,080円のところ、41％オフの21,300円で販売中。
タブレットを毎日使うなら、性能だけでなくサイズや重量も選ぶポイントになる。持ち歩きやすさを重視するなら、サイズにも目を向けたい。Lenovoの「Lenovo Tab One（ZAF00177JP）」は約320gの8.7型モデル。Amazon限定モデルではストレージを128GBへ増量している。
①Amazon限定で128GBストレージを搭載
Amazon限定モデルではストレージを128GBへ増量。microSDメディアカードは最大1TBまで対応し、MediaTek Helio G85プロセッサーと4GBメモリーを組み合わせる。
②約320gの8.7型コンパクトモデル
約320gの軽量ボディに8.7型ワイドディスプレイを備えるモデル。10点マルチタッチに対応し、本体サイズは約211×124.8×8.5mm。USB Type-Cポートやマイク・ヘッドホンコンボジャックも備える。
③Dolby Atmos対応など基本機能も充実
Dolby Atmos対応のデュアルスピーカーを搭載するほか、Wi-Fi、Bluetooth 5.3、Miracastにも対応。200万画素のインカメラと800万画素のアウトカメラ、約5100mAhバッテリーを備え、TPUケースも付属する。
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