Lenovoの8.7型タブレットが41％オフで21,300円。Amazon限定128GBモデル

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Lenovo 8.7型タブレット「Lenovo Tab One（ZAF00177JP）」をチェック！

Lenovoの8.7型タブレット「Lenovo Tab One（ZAF00177JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格36,080円のところ、41％オフの21,300円で販売中。

タブレットを毎日使うなら、性能だけでなくサイズや重量も選ぶポイントになる。持ち歩きやすさを重視するなら、サイズにも目を向けたい。Lenovoの「Lenovo Tab One（ZAF00177JP）」は約320gの8.7型モデル。Amazon限定モデルではストレージを128GBへ増量している。

①Amazon限定で128GBストレージを搭載

Amazon限定モデルではストレージを128GBへ増量。microSDメディアカードは最大1TBまで対応し、MediaTek Helio G85プロセッサーと4GBメモリーを組み合わせる。

②約320gの8.7型コンパクトモデル

約320gの軽量ボディに8.7型ワイドディスプレイを備えるモデル。10点マルチタッチに対応し、本体サイズは約211×124.8×8.5mm。USB Type-Cポートやマイク・ヘッドホンコンボジャックも備える。

③Dolby Atmos対応など基本機能も充実

Dolby Atmos対応のデュアルスピーカーを搭載するほか、Wi-Fi、Bluetooth 5.3、Miracastにも対応。200万画素のインカメラと800万画素のアウトカメラ、約5100mAhバッテリーを備え、TPUケースも付属する。