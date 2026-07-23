Amazonセール情報大紹介！ 第2094回
日傘から風が出る。UVカット率100％でファン内蔵の日傘が6,780円
2026年07月23日 18時00分更新
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日傘とハンディファンを別々に持ち歩かなくても、暑さ対策を1本で済ませられるのが、このモデルの特徴だ。折りたたみ式で持ち運びやすく、UVカット率100％の生地を採用。晴れの日だけでなく雨の日にも使える晴雨兼用仕様のため、季節を問わずバッグへ入れておける。そんな使い勝手を備えた「ファンブレラ POLE PLUS」は、夏の外出を少しでも快適にしたい人向けの1本だ。
①前モデル比20％アップ、首元まで届く3段階送風
内蔵ファンを強化し、自社従来品と比べて風速を20％向上。送風口の設計も見直し、顔まわりから首元まで風が届く。風量は強・中・弱の3段階で切り替えられ、炎天下や電車待ちなど、シーンに応じて使い分けられる。
②直径約101cmで肩先や荷物までしっかりカバー
使用時は直径約101cmのワイド設計。肩先や荷物まで日差しを遮れるほか、UVカット率100％、遮光率99.99％以上、最高ランクUPF50+に対応。高水準の防水加工も施し、雨傘としても使用できる。
③約370gの軽量設計、トップレス式で開閉もスムーズ
日傘とファンの2つの機能を備えながら、本体重量は約370g。収納時は全長約38cmとコンパクトで、トップレス式のため骨を折る手間なく開閉できる。USB Type-C充電式を採用し、弱モードでは最大約4.5時間使用できる。
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