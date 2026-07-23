Amazonセール情報大紹介！ 第2093回
まとめ買いで冷凍庫がパンパンならアイリスオーヤマの真空パック機を買おう！ 今なら4000円台だ
2026年07月23日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】アイリスオーヤマ 真空パック機「VPF-S50」をチェック！
アイリスオーヤマの真空パック機「VPF-S50」がAmazon割引対象。参考価格6,578円のところ、28％オフの4,752円で販売中。
まとめ買いした食材は、パックのまま冷凍庫へ入れるとかさばりがち。真空保存なら冷凍庫内をすっきり整理しやすく、冷凍焼けを抑えながら鮮度を保って長期保存しやすい。アイリスオーヤマの「VPF-S50」は、家庭で手軽に真空保存ができる真空パック機だ。
①冷凍焼けを抑え、鮮度を保ちながら保存
真空保存により、冷凍焼けしにくく鮮度を保ちながら保存できる。余った食材やまとめ買いした食品も長期保存しやすく、食品ロスの削減にも役立つ。作り置きや下ごしらえした食材の保存にも活用できる。
②下味冷凍や低温調理にも対応
下味を付けた食材の保存をはじめ、真空調理や低温調理にも対応。専用袋は冷凍・冷蔵・湯せん・電子レンジで使用でき、保存から調理まで幅広く使える。
③幅約9cmのスリム設計で収納しやすい
本体は幅約9cmのスリム設計を採用し、狭い隙間にも収納できる。真空にせず袋の密閉のみもできるほか、専用袋（幅20cm×長さ30cm）3枚が付属。購入後すぐに真空保存を始められる。
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