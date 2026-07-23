Amazonセール情報大紹介！ 第2092回
令和に選ぶ文章専用機。ATOK校正支援機能も使えるキングジム「ポメラ DM250」が31％オフ
2026年07月23日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】キングジム デジタルメモ「ポメラ DM250」をチェック！
キングジムのデジタルメモ「ポメラ DM250」がAmazonの割引対象。参考価格60,280円のところ、31％オフの41,400円で販売中。
文字を書くことだけを目的とした専用機は、いまでは珍しい。テキスト入力に特化し、ATOK校正支援機能やシナリオモードなど、文章作成を支援する機能を備えるのがキングジムの「ポメラ DM250」。約20万字の保存や約24時間の連続使用にも対応するなど、文章作成を支援する機能をまとめたモデルだ。
①テキスト入力に特化した専用設計
テキスト入力に特化したデジタルメモとして設計され、文字を書くことを主目的としたモデル。ATOK校正支援機能やシナリオモードを搭載し、文章作成を支援する機能を備える。
②長文作成を支える保存・バックアップ機能
約24時間の連続使用に対応するほか、USB Type-Cや充電確認用LEDを新たに搭載。保存文字数は従来機の2倍となる最大約20万字へアップし、正規表現検索やゴミ箱、オートバックアップ機能も追加した。
③ATOKで文章作成をサポート
日本語入力システム「ATOK」を搭載し、校正支援機能にも対応。読み・仮名遣いの誤りや誤用の確認を支援するほか、脚本や台本作成向けのシナリオモードも備えるなど、用途に応じた文章作成をサポートする。
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